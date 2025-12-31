¡ÖÇ»Ãë¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¤Þ¤µ¤«¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê...¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÆñÆÉÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖÇ»Ãë¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖÇ»Ãë¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê4Ê¸»ú¤ÎËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÇ»Ãë¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤´¤¤Ó¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Ç»Ãë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÀÐ¼í»Ô¤Ë¤¢¤ëÃÏÌ¾¡£
ÀÐ¼í»Ô¤Ë¤Ï¡¢»¥ËÚ¤«¤é¤â¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¡ÖÀÐ¼íÉÍ³¤¿åÍá¾ì¡Ê¤¢¤½¤Ó¡¼¤ÁÀÐ¼í¡Ë¡×¤ä¡¢Ê¿À®21Ç¯¤ËÊ¸²½Ä£¤è¤ê¥¢¥¤¥ÌÊ¸²½¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÌ¾¾¡¤È¤·¤Æ»ØÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö²«¶â»³¡Ê¤³¤¬¤Í¤ä¤Þ¡Ë¡×¤Ê¤É¼«Á³¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¶¿ÅÚÎÁÍý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ºú¤ò¼çÌò¤Ë¡¢¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¿È¤ä¤¢¤é¤òÌ£Á¹»ÅÎ©¤Æ¤Î½Á¤Ç¡¢ÇòºÚ¡¦Âçº¬¡¦Æ¦Éå¤Ê¤ÉÌîºÚ¤È°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤à¡ÖÀÐ¼íÆé¡×¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÃÏÌ¾¼Åµ¡Ù
¡¦¡ØËÌ³¤Æ»ÀÐ¼í»Ô¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô