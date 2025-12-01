¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¡ÛÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹5¡×Âè7ÏÃ½ÅÍ×¥·ー¥ó¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÀµ¤·¤¯ÉÁ¤¯¡×À½ºî¿Ø¤È¥¥ã¥¹¥È¤Î³Ð¸ç
¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×VOL 2¡ÊÂè5～7ÏÃ¡Ë¤¬12·î26Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØÂè7¾Ï ¶¶¡Ù¤Ï¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò½ü¤¡ÖºÇ¤â¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ó¡×¤ÈÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¹æµãÉ¬»ê¤Î´¶Æ°Åª¤ÊÅ¸³«¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥À¥Õ¥¡ー·»Äï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ï¥·¥êー¥º»Ë¾åºÇ¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼¹É®¤µ¤ì¡¢12»þ´Ö¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡È·è°Õ¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÎÞ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢À½ºî¿Ø¤Î¡ÖÀäÂÐ¤ËÀµ¤·¤¯ÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¡¡¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×Âè7ÏÃ¡ØÂè7¾Ï ¶¶¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¡¡¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×Âè7ÏÃ¡ØÂè7¾Ï ¶¶¡Ù¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£STRANGER THINGS: SEASON 5. Noah Schnapp as Will Byers in Stranger Things: Season 5. Cr. Courtesy of Netflix/Netflix © 2025
¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ ¡×²áµî4¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Î¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥Ã¥×±é¤¸¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥Ð¥¤¥äー¥º¤ÏÆ±À°¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¡¢¥·ー¥º¥ó4¤Ç¤Ï¿ÆÍ§¡¦¥Þ¥¤¥¯¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¤ë»Ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¥·ー¥º¥ó5Âè7ÏÃ¡ØÂè7¾Ï ¶¶¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¦¥£¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¥¦¥£¥ë¤ÏÊì¥¸¥ç¥¤¥¹¤ä·»¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤Ï¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£D&D¤ä¥Þ¥¤¥¯¤Î²È¤ÎÃÏ²¼¼¼¤ÎÆ÷¤¤¤Ê¤É¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖËÍ¤Ï½÷¤Î»Ò¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢°ì¶Ú¤ÎÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹¡£STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Millie Bobby Brown as Eleven, Charlie Heaton as Jonathan Byers, Noah Schnapp as Will Byers, and Finn Wolfhard as Mike Wheeler in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF © 2025
¤µ¤é¤Ë¥¦¥£¥ë¤Ï¡¢¥ô¥§¥¯¥Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¼«Ê¬¤¬¸ÉÎ©¤¹¤ëÌ¤Íè¡É¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¥¸¥ç¥¤¥¹¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë±þ¤¨¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¢¥ëー¥«¥¹¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¢¥¨¥ë¤â¼¡¡¹¤ÈÈà¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Êú¤¤·¤á¤ë¡£¤½¤Î¾ì¤Ë½¸¤Ã¤¿Á´°÷¤¬¡¢¥¦¥£¥ë¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÀµ¤·¤¯ÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥í¥¹¡¦¥À¥Õ¥¡ー¤ÏÊÆ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö5¥·ー¥º¥ó¡¢Ìó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥·¥êー¥º¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥È¤ÈËÍ¤¬ºÇ¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼¹É®¤·¡¢¥ê¥é¥¤¥È¤ò½Å¤Í¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¡ÈÀµ¤·¤µ¡É¤òÂ¬¤ëºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¼«¿È¤â¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¤À¡£
¡Ö¿¿¤Î»î¶âÀÐ¤Ï¥Î¥¢¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏÄ¹Ç¯¥Î¥¢¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·Èà¤¬¡¢¥¦¥£¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÀµ¤·¤¤¡É¡¢¡ÈËÜÊª¡É¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Î¥¢¤¬¶¯¤¯¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¥Î¥¢¤Î±éµ»¤Ø¤È°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤ÏÌó2¥ö·îÁ°¤«¤éµÓËÜ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤³¤Î¥·ー¥ó¤ò´°àú¤Ë±é¤¸¤ëÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Èà¤Ï¸«»ö¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢¼«¿È¤ÎÁ´¤Æ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×STRANGER THINGS: SEASON 5. Noah Schnapp as Will Byers in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025
¥·¥å¥Ê¥Ã¥×ËÜ¿Í¤Ï¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Î¿´¶¤ò¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´°àú¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÆ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤ë»þ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ä´¶³Ð¤Ë´°Á´¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤«¤é¼×ÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¶ÛÄ¥¤«¤é¡ÖÁ´¤Æ¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¸å¤Ë´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÎÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢³Î¤«¤ËËÜÊª¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥Ã¥È¡¦¥À¥Õ¥¡ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»£±ÆÅöÆü¤Ï¡Ö¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬¥Î¥¢¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¸½¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂç¿Í¿ô¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤é¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÆüÃæ¥Î¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¤³¤Î¥·ー¥ó¤Î¼Ü¤ÏÌó6Ê¬¤Û¤É¤À¤¬¡¢»£±Æ¤Ë¤Ï12»þ´Ö¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¤¬¡Ö´°Á´¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡×°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É°ÂÅÈ¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÈà¤ÏÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·è°Õ¤ò»ý¤Á¡¢ËÄÂç¤ÊÅØÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î±éµ»¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
µÓËÜ¤Î¼¹É®¡¦¿äÚÊ¤«¤é¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¤ÎÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö»£±Æ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹©Äø¤Ë»þ´Ö¤ÈÁÛ¤¤¤òÃí¤¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¶¯¤¯¶Á¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Netflix¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×ºÇ½ª¾Ï¡§11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®
¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×Âè1～7ÏÃ¤ÏNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¥Õ¥£¥Êー¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¤ËÇÛ¿®Í½Äê¡£
Source:,