¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤·¤Æ¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡£¡Ö¤¢¤Î»þ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ï
¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ÎÉáµÚ¤ä¡¢¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤Ø¤ÎÂå½þ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ï°ì¸þ¤Ë¸º¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¡È¥¯¥ë¥Þ¡É¤È¤¤¤¦¾è¤êÊª¤Ï»ä¤¿¤Á¤òÊÌ¿Í³Ê¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¼õ¤±¤¿Èï³²¼Ô¤¬¡Èº£¤Õ¤¦¡É¤ÊÊýË¡¤Ç²óÈò¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¢¡±«¾å¤¬¤ê¤Îµ¢Ï©¤ËÇ¦¤Ó´ó¤Ã¤¿°ãÏÂ´¶
¡¡ÆÁ¸÷¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦29ºÐ¡Ë¤¬¼èºàÃæ¤ËºÇ½é¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Î±«¾å¤¬¤ê¤ÎÆ÷¤¤¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¸á¸å¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¡¢¿¦¾ì¤«¤é¼«Âð¤Ø¸þ¤«¤¦ÊÒÂ¦Æó¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¡£¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ï¤Þ¤À¼¾¤ê¡¢Á°¤òÁö¤ë¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬¾å¤²¤ë¿å±ì¤¬Çö¤¯Éº¤¦Í¼¹ï¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öº¸¼ÖÀþ¤òÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤Î50¥¥í¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌµÞ¤°ÍýÍ³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Îµ¢¤êÆ»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈà¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤È¥ë¡¼¥à¥ß¥é¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¥È¥é¥Ã¥¯¤¬°ÛÍÍ¤Ê¤Û¤É¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¸å¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥È¤ò¾å¸þ¤¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡È¶á¤¤¡É¡£¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤¬·èÄêÅª¤ËÉÔ¼«Á³¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¿®¹æ¤Ç»ß¤Þ¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤â¥Ô¥¿¥ê¤ÈÄä»ß¡£¤·¤«¤·¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬¿¨¤ì¤ë¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤¸¤Ã¤È¡È´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ë¡¢ºî¶È°÷¤ÎÃËÀ¤Î±Æ¤¬°ì½Ö¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´é¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¸¤Ã¤È¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡×
¡¡±«¾å¤¬¤ê¤Î¶õµ¤¤Ëº®¤¸¤ë¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ°Â¡£ÆÁ¸÷¤µ¤ó¤Î¶»¤Ë¤ÏÁá¤¯¤â¡¢¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¤¶¤ï¤Ä¤¤¬¹¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡ÄÉ¤¤±Û¤µ¤Ê¤¤¡ÈÄÉÀ×¼Ô¡É¤ÎÉÔµ¤Ì£¤µ
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯Áö¤Ã¤Æ¤â¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÄÉ¤¤±Û¤¹µ¤ÇÛ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆÁ¸÷¤µ¤ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ë¤ò´Ë¤á¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ÏÆ±¤¸Â®ÅÙ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤é±¦¼ÖÀþ¤«¤éÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¿¿¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿Èà¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÉ¬»à¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¡¢¤½¤Î¤È¤°ì¤Ä»×¤¤Åö¤¿¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò½Ð¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯°ú¤Ë±¦ÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸åÂ³¼Ö¤¬¤¤¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¼Ö¤¬¤³¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¡È¤â¤·¤«¤·¤Æ¡É¤Ë³Î¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤Ï¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤âÌÄ¤é¤µ¤º¡¢¤¿¤ÀÌÛ¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¡£ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢µÕ¤ËÉÔµ¤Ì£¤µ¤òÀú¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿®¹æ¤¬ÀÖ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¼ÖÎó¤¬»ß¤Þ¤ë¡£ÆÁ¸÷¤µ¤ó¤Ï¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀ°¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ß¥é¡¼¤Ë±Ç¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÈùÆ°¤À¤Ë¤»¤º¡¢¤¿¤À¤½¤³¤ËÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¸þ¤³¤¦¤ÎÉ½¾ð¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡ÈÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤¾¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦°µ¤ò¡£¤¢¤Î´¶³Ð¤ÏËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Æ¨¤²ÀÚ¤ëÊýË¡¤â»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤º¡¢¤¿¤ÀÁö¤êÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¶»¤Î¸ÝÆ°¤ÏÁá¤Þ¤ê¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤Ï´À¤¬Þú¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÏÎ¤ò¤âÄÏ¤àµ¤»ý¤Á¤Ç¡ÈHei Siri¡É
¡¡¤½¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¡¢ÆÁ¸÷¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±µ¡Ç½¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò»î¤ß¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤Ê¤¤µ¡Ç½¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥À¥á¸µ¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢À¼¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡ØHei Siri¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç·Ù»¡¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¯¤°¤é¤¤À¼¤¬¾å¤º¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÀÅ¤«¤ËÈ¿±þ¤·¡¢²èÌÌ¤Ë¤ÏÈ¯¿®¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡È£³¡Ä£²¡Ä£±¡Ä¡É
¡¡¤½¤Î¿ô»ú¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¼«Æ°Åª¤Ë·Ù»¡¤ØÅÅÏÃ¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö·Ù»¡¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¾¯¤·¤À¤±°Â¿´¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬É¬»à¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÎäÀÅ¤òÁõ¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
