12月3日、結婚と同時に第1子の妊娠を発表した “さゆりんご” こと元乃木坂46・松村沙友理。お相手は、都内の会社に勤める年上の男性で、交際期間は約2年だという。

松村は同日、自身のInstagramで、りんごの絵文字を添え書面を公開。《体調に気をつけながらにはなりますが、引き続き私らしくさゆりんご全開で頑張ります！》と宣言したのだが--。

その言葉どおり、28日には生放送のテレビをはしご出演、激務ぶりに心配の声が集まった。

「現在は安定期に入っており、体調に配慮しながら仕事を続けているという松村さんですが、この日は朝と深夜の生放送番組に、局をまたいで出演したのです。

まずTBS系の報道特番『報道の日2025』に朝10時から前半ブロック、3時間半の生出演。心なしかふっくらした顔立ちで、膳場貴子アナから『政治は自分たちの声が届く存在だと思うか？』と尋ねられると、『今まで実感できていなかった』と正直に吐露。

続けて、『妊娠して、いろんな自治体の支援を受けるようになって、国ってこういうことをやってくれてる、と実感を得られるようになった』と等身大の言葉で話していました」（芸能記者）

その後はテレビ東京に移動。夜10時過ぎから深夜1時まで約3時間にわたり『ワールドビジネスサテライト』の特別番組にコメンテーターとして生出演。また番組内で流れた、最新の流行を追跡するロケVTRにも出演していた。

X上では、安定期とはいえ、妊婦が長時間の生放送に出演することに対し、《働き過ぎでは》《妊婦さんなのに大丈夫なのか？》と気遣う声も寄せられている。

「緊張が張りつめた生放送を2番組こなすのは、ごく普通のタレントにとってもかなり大変です。それが妊婦ですからね、心身に負担がかかるのは間違いない。もちろん、本人もわかったうえで受けているわけですから、細心の注意を払いながら仕事しているのでしょう」（同）

松村は、24日には『世界の何だコレ!?ミステリー』（フジテレビ系）、26日には『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）、27日には『有吉くんの正直さんぽ』（フジテレビ系）と、ほぼ毎日のようにテレビで見かける。芸能ジャーナリストはこう分析する。

「松村さんの魅力は、バラエティでは “ぶりっ子” を貫けるメンタルの強さ、そして硬派な番組では物怖じせず自分の言葉で話せるスキルの両立にあります。実際、結婚・妊娠を経て人生のフェーズも変わったことで、コメントにも説得力が出ています。

タレントあるあるですが、仕事を断ってしまうと、次に呼ばれないのではないかと、どうしても不安になってしまいます。そんな焦りもあって、できる限り仕事をこなすというスタンスなのかもしれません。

ただ、松村さんほどの実力があれば、オファーが絶えることはありませんから、安心して自分のペースで働いてほしいですね」

無事に出産できることを祈りたい。