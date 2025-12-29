【明日から】サイズもカラーも豊富なニューバランスのシューズが、Amazon スマイルSALE 初売りに登場予定
Amazon「スマイルSALE 初売り」が、2026年1月3日（土）9：00から7日（水）23：59まで開催されます。

今回は、事前に公開されているセール予定商品の中からニューバランスのシューズをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→ Amazon「スマイルSALE 初売り」はこちら

ニューバランスの防水シューズ。立ち仕事にもおすすめ


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) メンズ MW880G GORE-TEX ゴアテックス 防水 現行モデル メンズウォーキングシューズ

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スポーティな装いに高級感を演出する「U530」


new balance(ニューバランス)

U530

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) レディース WL996 W996 レディース 現行モデルスニーカー

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



重厚さとスポーティさが程よくミックスされたデザイン


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー ML725 現行モデル メンズ レディース

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アクティブからカジュアルまで幅広く活躍する「M411」


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) メンズ M411 現行モデル ランニング ウォーキング スニーカー 白 通学 幅広 軽量 メンズランニングシューズ

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



軽量でストレスフリーな履き心地。マルチなシーンで活躍するモデル「W411」


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) レディース W411 現行モデル ランニング ウォーキング スニーカー 白 通学 幅広 軽量ランニングシューズ

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ブランドの定番スニーカー。キッズサイズの「YV996（現行モデル）」


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックス子供 キッズスニーカー YV996 現行モデル ゴム紐 マジックテープ 男の子 女の子キッズスニーカー

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



しっかり開く面ファスナーで着脱もしやすい「IZ996」


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックスベビー IZ996 現行モデル マジックテープ 男の子 女の子ベビー/キッズスニーカー

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] パーカー スウェット Back Square Logo Hoodie ミックスグレー L

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[THE NORTH FACE] [ザ・ノース・フェイス] ダウン マフラー Nuptse Muffler ブラック F

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


okamoto(オカモト)

[オカモト] ココピタ あったか実感 靴下 クルーソックス つま先あったか 冷え対策 保温 暖かい レディース 935-910 チャコール 23~25cm

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


GUNZE(グンゼ)

[グンゼ] タイツ YG ダブルホットシリーズ 前あき メンズ (NEW)チャコールグレー LL

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


TENTIAL

[TENTIAL] リカバリーサンダル ウォーム 冬用 保温 防寒 冬サンダル 暖かい 室内 スリッパ ユニセックス 男女兼用 ブラック 2XL

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


→ Amazon「スマイルSALE 初売り」はこちら

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
