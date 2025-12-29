【明日から】サイズもカラーも豊富なニューバランスのシューズが、Amazon スマイルSALE 初売りに登場予定

Amazon「スマイルSALE 初売り」が、2026年1月3日（土）9：00から7日（水）23：59まで開催されます。今回は、事前に公開されているセール予定商品の中からニューバランスのシューズをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

ニューバランスの防水シューズ。立ち仕事にもおすすめ

スポーティな装いに高級感を演出する「U530」

「996」のオリジナルシルエットが進化したウィメンズモデル

重厚さとスポーティさが程よくミックスされたデザイン

アクティブからカジュアルまで幅広く活躍する「M411」

軽量でストレスフリーな履き心地。マルチなシーンで活躍するモデル「W411」

ブランドの定番スニーカー。キッズサイズの「YV996（現行モデル）」

しっかり開く面ファスナーで着脱もしやすい「IZ996」

その他のセール予定商品

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。