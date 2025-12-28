ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¡Í§¿Í¤Î·ëº§¼°2¼¡²ñ¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¡õ¥Æ¥¡¼¥é3ÇÕ¡Ä¤¸¤Ä¤Ï¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤ÊÁÇ´é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³
¡¡12·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍ§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¶¿¤Ï¡¢¡ÖÍ§Ã£¤Î·ëº§¼°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÇÐÍ¥¤Î´ßÅÄ¥¿¥Ä¥ä¤Î·ëº§¼°¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤Þ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÆ°²è¤Ï¡¢ËÜ¶¿¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¤«¤éÃç¤ÎÎÉ¤¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¿·´´Àþ¤ÇÌ¾¸Å²°¤ËÁ°¾è¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁá¡¹¤«¤é´ÌÃñ¥Ï¥¤¤ò³«¤±¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ¶¿¤µ¤ó¤Ï¹¤¤Éô²°¤ËÊÂ¤Ö¥Ù¥Ã¥É¤Ë¥À¥¤¥Ö¡£Æ°²èËÁÆ¬¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¤â2¿Í¤Ï¡¢Í¼¿©¤ÇÏÂ¿©²°¤ËÆþ¤ë¤È¿©»ö¤È¶¦¤Ë¤ª¼ò¤¬¿Ê¤ß½ª»Ï¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤â¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·Â³¤±¤¿¡£¤½¤ó¤ÊËÜ¶¿¤Î¼ò¹ë¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê»Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ô·ë¹½¡¢°û¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£2¿Í¤È¤â¡¢°û¤á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Õ
¡ÔÁÕÂ¿¤¯¤ó¤Æ¤á¤Á¤ã±¢¥¥ã¤Ë¸«¤¨¤Æ¤«¤Ê¤ê¤ÎÍÛ¥¥ã¤Ê¤Î¤¬¥®¥ã¥Ã¥×¡Õ
¡ÔÁÕÂ¿¤¯¤ó¤Ã¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥È¤Ë¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¡Õ
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢Æâµ¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤ËÜ¶¿¤¬¸«¤»¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¯¥³¥á¥ó¥È¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤Ê»Ñ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜ¶¿¤µ¤ó¤ÏÍâÆü¤Î·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤È¹çÎ®¡£¤µ¤é¤Ë2¼¡²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥Æ¥¡¼¥é¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈËÜ¶¿¤µ¤ó¤Ï3¤ÄÅö¤¿¤ê¡¢¥Æ¥¡¼¥é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥°¥¤¥°¥¤¤È3¤Ä°ìµ¤°û¤ß¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¤Û¤í¿ì¤¤²Ã¸º¤ÎËÜ¶¿¤µ¤ó¤¬±Ç¤ê¡¢¤½¤Î¸å3¼¡²ñ¤Ë¤â¸þ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ï¢Æü¤ª¼ò»°Ëæ¤À¤Ã¤¿ËÜ¶¿¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥á¥ì¥ó¥²¤Îµ¤»ý¤Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¿Í¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¯¤ó¤À¤±¤ÏÍ£°ìÆ±¶È¤ÎÍ§Ã£¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Û¤ÉÍ§Ã£¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡È±¢¥¥ã¡É¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿ËÜ¶¿¤À¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖËÜ¶¿¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯¤ËYouTube¤ò³«»Ï¡£¤â¤È¤â¤È¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤ÊÈà¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ä¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¤òÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇYouTuber¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤âÁý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¸òÍ§´Ø·¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥¡¼¥é¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ëÆ°²è¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤È¤â¤È¤ª¼ò¤Ë¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹¤¬¤Ã¤¿¸òÍ§´Ø·¸¤«¤é¡¢°û¤àµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶áÇ¯¤Ï¤½¤ó¤Ê·Ò¤¬¤ê¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢Èà¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ëÍ×°ø¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£