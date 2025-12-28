·ëº§È¯É½¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍýÁÛ¤Î½÷ÀÁü¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸À¤¦¤È¡Ä¡×¹ä¤ËÂ³¤¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡¡
DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¤ªÁê¼ê¤Ï¸µ½÷Í¥¤Î°ìÈÌ½÷À¡£ÁêÊý¤ÎÆ²ËÜ¹ä¡Ê46¡Ë¤â24Ç¯1·î¤Ë¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ²ËÜ¼«¿È¡¢È´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤È¡È²¦»ÒÍÍ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£·ä¤ÎÌµ¤¤¥×¥í°Õ¼±¤¬¹â¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Éâ¤¤¤¿ÏÃ¤¬É½¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Ìó10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö·ëº§´êË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÍýÁÛ¤Î½÷ÀÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¡£¶ñÂÎÅª¤ËÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
24Ç¯1·î¤Ë¤ÏÁêÊý¤Î¹ä¤¬ÅÅ·â·ëº§¡£¤Î¤Á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºàµ¡²ñ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤«¤éÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¸÷°ì¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£·ëº§È¯É½Á°¤Ë¡¢¹ä¤«¤é¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÅÏÃ¤ÇÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸òºÝ¼«ÂÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÃ±ÅáÄ¾Æþ¡Ê¤ÊÊó¹ð¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î·ëº§Í½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¡¢¡È¥Þ¥ê¥Ï¥é¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤âÈ¼Î·¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÈÀÅ¤«¤Ë°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£