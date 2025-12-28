「4人家族でスマホ代が月3万円超」…当たり前？それとも払いすぎ？“世帯別スマホ代平均”と見直し術

4人家族で月3万円超のスマホ代は平均よりやや高い傾向にある

現在、多くの家庭では一人1台スマートフォンを所有しており、特に子どもが中高生以上になると、家族全員が携帯電話を持つことが一般的となっています。そのため、4人家族でスマホ代が月額3万円を超えるケースも珍しくはありません。

しかし、家計の見直しを考えるなら「他の家庭と比べて高いのかどうか」を知ることが重要です。表1は、総務省が公表している「家計調査年報（家計収支編）2023年（令和5年）」をもとに、世帯規模ごとのスマホ・通信費の平均額をまとめたものです。

表1

世帯人数 通信費（月額平均） 備考 1人世帯 約6500円 単身者は 格安SIM の利用率も高め 2人世帯 約1万1000円 シニア層は通話重視のプランが中心 3人世帯 約1万7000円 子どもがスマホを持ち始める世帯 4人世帯 約2万3000円～2万5000円 高校生 以上の子がいると3万円前後に達する場合も

出典：総務省 統計局「家計調査年報（家計収支編）2023年（令和5年）」

このデータから見ると、4人家族で月3万円超という通信費は「高額ではあるが想定外ではない」範囲にあることが分かります。ただし、契約内容によっては大幅に節約できる余地もあるため、「高止まり」してしまっている家計は見直しのチャンスとも言えます。



スマホ代が高止まりする主な原因は「大手キャリアのまま」「無駄なオプション」などにある

スマートフォンの利用料金が高額になりやすい理由として、多くの場合「大手通信キャリアの高額プランを使い続けていること」が挙げられます。特に家族全員がドコモ・au・ソフトバンクなどの標準プランに加入していると、1人あたり月7000円～8000円程度になり、4人家族では簡単に月額3万円を超えてしまいます。

また、不要なオプションサービスに加入していたり、データ通信量を過剰に契約していたりすることも、費用を押し上げる原因になります。たとえば、動画視聴をよくする家族がいるからといって全員が無制限プランを選んでいると、結果として無駄な出費を招いてしまう場合があります。

スマホ代は毎月自動的に引き落とされるため、見直しをしないまま放置されてしまいがちです。しかし、一度契約内容を整理すれば、毎月数千円、年間では数万円の節約につながることもあります。



スマホ代を下げる最も効果的な方法は、「通信会社の見直し」です。大手キャリアと比べて月額料金が半額以下になる格安SIM（MVNO）を導入すれば、1人あたり3000円～4000円程度に抑えることも可能です。これにより、4人家族でも月額1万5000円以下に収まるケースも多く見られます。

また、大手キャリアを継続利用する場合でも、「家族割」「光回線とのセット割引」「オンライン限定プラン」などを適用することで、料金を削減できます。

格安SIMでも、楽天モバイルやahamo、povo、LINEMOなどのオンライン専用プランは、機能を絞れば月額2000円台～3000円台で使えるため、費用対効果の高い選択肢として注目されています。

家族構成やスマホの使用状況に応じて、通信容量や通話の頻度を見極め、最適なプランに変更することが、長期的に家計を圧迫しないポイントになります。



月3万円超のスマホ代は見直す価値アリ

スマホ代が月3万円を超える4人家族の支出は、決して異常ではありませんが、見直しによって大幅に下げられる可能性が高いことも事実です。世帯平均と比較して、自分たちの通信費が高止まりしているようであれば、まずは契約内容の確認から始めましょう。

スマートフォンは生活インフラのひとつですが、同時に「固定費」として毎月発生する出費でもあります。だからこそ、「見直しに手間がかかる」と敬遠せず、1年に1回は通信費を点検する習慣を持つことが、健全な家計管理の第一歩となるでしょう。



出典

総務省 統計局 家計調査年報（家計収支編）2023年（令和5年）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー