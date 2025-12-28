DOMOTO・堂本光一、結婚を発表「ご縁に感謝し精進してまいります」【コメント全文】
DOMOTOの堂本光一（46）が28日、結婚を発表。STARTO ENTERTAINMENTを通じて文書を公表した。
堂本は「いつもお世話になっているみなさまへ」と題し、「ゆく年を惜しみつつ、くる年を指折り数える年の暮れとなりました。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます」とあいさつ。
続けて「私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくださった関係者の皆さまへご報告させていただきます」と報告した。
最後に「これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上にひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合いみなさまとのご縁に感謝し精進してまいります。今後におきましても、相変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます」と、自身の名前を添えて締めくくった。
堂本は、1979年1月1日生まれ、兵庫県出身。DOMOTOのメンバー。1997年、KinKi Kidsとして、シングル「硝子の少年」、アルバム『A-album』の同時リリースでCDデビュー。00年よりミュージカル『SHOCK』シリーズで座長・主演を務める。06年、ソロシングル「Deep in your heart／+MILLION but -Love」をリリースし、オリコンランキング1位を記録。08年公開の映画『銀幕版 スシ王子! 〜ニューヨークへ行く〜』で演じた主人公「米寿司」名義でもシングル「No more」をリリースした。その他の主演作として、ドラマ『銀狼怪奇ファイル 〜2つの頭脳を持つ少年〜』（96年）、ドラマ『ぼくらの勇気 未満都市』（97年）、ドラマ『天使が消えた街』（00年）、ドラマ『ルーキー！』（01年）など。21年公開の映画『Endless SHOCK』では、作・構成・演出・主演を務める人気ミュージカルの舞台を映像収録したものを劇場公開した。
2025年の夏をめどにKinKi KidsからDOMOTOに改名すると発表。7月22日の深夜0時51分（24：51）にDOMOTOのファンクラブをグランドオープンさせた。なお堂本剛（46）は2024年1月11日、ももいろクローバーZの百田夏菜子（31）との結婚を報告した。
■発表全文
いつもお世話になっているみなさまへ
ゆく年を惜しみつつ、くる年を指折り数える年の暮れとなりました。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
私事で恐縮ですが
この度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことを
これまでの歩みを支えてくださった関係者の皆さまへご報告させていただきます。
これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸に
これまで以上に
ひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合い
みなさまとのご縁に感謝し精進してまいります。
今後におきましても、相変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
2025年12月28日
堂本光一
