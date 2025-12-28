¡Ú12·î28Æü¡Ûº£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡©±Ç²è¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÆü¡ª
º£Æü¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£Æü¤òÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¡Ä¡ª
¡Ö12·î28Æü¡×º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡©
¡Ö12·î28Æü¡×¤Ï¡¢²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥·¥Í¥Þ¥È¥°¥é¥Õ¤ÎÆü¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
1895Ç¯12·î28Æü¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÎò»Ë¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿ÁõÃÖ¡¢¡È¥·¥Í¥Þ¥È¥°¥é¥Õ¡É¤¬À¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½ÐÍè»ö¤òµÇ°¤·¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤¿Æü¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥å¥ß¥¨¡¼¥ë·»Äï¤¬¡Ö¥·¥Í¥Þ¥È¥°¥é¥Õ¡×¤È¤¤¤¦ÁõÃÖ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦½é¤È¤µ¤ì¤ë¾¦¶È¾å±Ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ¦ÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¡¢Í§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô