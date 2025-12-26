この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

舛森悠医師がYouTubeチャンネル「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」で「【放置厳禁】くも膜下出血になる人を1人でも減らすため、直前の徴候を解説します。【脳出血の初期症状】」と題した動画を公開。命に直結するくも膜下出血について、「突然バットで殴られたような激痛」という典型的な症状だけでなく、その前に現れる見過ごしがちな「予兆」の重要性を解説した。



舛森医師はまず、くも膜下出血が40〜50代の働き盛りでも突然発症しうる病気であり、発症者のうち約30%が死亡、30%に後遺症が残る「30%ルール」が存在する恐ろしい病態であると説明。その原因の多くは脳動脈にできたコブ（脳動脈瘤）の破裂であり、成人のおよそ3.2%が未破裂の脳動脈瘤を抱えているというデータを提示し、決して他人事ではないと警鐘を鳴らす。



動画の核心は、大発作の数日前から数週間前に現れることがある「警告頭痛」の解説にある。これは、動脈瘤が完全に破裂する前に、少量の血液がジワジワと漏れ出すことで生じる頭痛だ。「いつもと違う変な頭痛」や「首筋の張るような痛み」といった症状として現れることがあるという。舛森医師は、この段階で病院を受診すれば、再出血による最悪の事態を防げる可能性が高まると強調する。



さらに、頭痛以外の意外なサインとして3つの症状を挙げる。1つ目は「まぶたが下がる、物が二重に見える」という目の症状。これは脳の動脈瘤が目の動きを司る神経を圧迫することで起こる「動眼神経麻痺」が原因である。2つ目は「首の硬直（項部硬直）」。顎を胸につけようとしても、首の後ろが固まって痛みを感じるのが特徴だ。そして3つ目が、激しい頭痛を伴わない「吐き気・嘔吐」。脳内の圧力が急上昇することで、噴水のように突然吐いてしまうことがあると解説した。



舛森医師は、これらの症状は風邪や肩こりと勘違いされやすく、医師でさえ見逃すことがあると指摘。「一晩様子を見よう」と自己判断せず、少しでも疑わしい症状があればすぐに救急車を呼ぶか脳神経外科を受診することの重要性を訴え、動画を締めくくった。