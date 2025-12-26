この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【今さら聞けない】LINEの基本！メッセージ・スタンプ・写真の送り方を完全解説！」と題した動画を公開した。LINEの最も基本的な機能であるメッセージの送り方について、初心者にも分かりやすく解説している。



動画でひらい先生氏は、まずLINEアプリを開くところから説明を開始した。最初に表示されるのは「ホーム画面」であり、ここには自分のプロフィールや友だち登録した人が一覧で表示される「友だちリスト」があると解説。メッセージを送る際は、まずこの画面が基本となる。



メッセージを送る方法について、氏は相手とのやり取り状況に応じた2つのパターンを提示した。一つ目は、既にやり取りをしたことがある相手の場合だ。その際は、画面下部にある「トーク」という吹き出しのマークをタップするよう促した。ここには過去にやり取りした相手が一覧で表示されるため、送りたい相手を選べばすぐにメッセージ画面に移行できるという。



二つ目は、まだ一度もやり取りをしていない相手の場合だ。その際は、先ほどの「ホーム画面」に戻り、「友だちリスト」の中から相手を探してタップする方法を紹介した。タップすることで、その相手専用のトーク画面が開き、メッセージを送れるようになる。



LINEでのコミュニケーションは、メッセージを送りたい相手をスムーズに見つけることから始まる。この「トーク画面」と「ホーム画面」の使い分けを理解することが、快適なLINE利用への第一歩となるだろう。操作に不慣れな方は、この基本から試してみてはいかがだろうか。