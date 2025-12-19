【「ゾンちゅう～ ゾンビ JKはゲーム配信中～」1巻】 12月26日 発売 価格：770円

小学館は、マンガ「ゾンちゅう～ゾンビJKはゲーム配信中～」の1巻を12月26日に発売する。価格は770円。

本作は「コロコロコミック」とイラストレーターのMika Pikazo氏、株式会社Plottが共同制作で展開しているVTuber＆アニメプロジェクトのコミカライズ版。美少女モンスターたちのかわいい日常が描かれている。

また、大人気VTuberとのコラボマンガや「ゾンちゅう」メンバーからの寄せ書きメッセージも収録されている。

