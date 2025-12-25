【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】姪は義実家へ。夫と息子の関係にも変化が？＜第21話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第21話 落ち着いた暮らし
【編集部コメント】
今まで苦しい思いをさせられながらも、ずっと母親の愛情を求めてきたリリちゃん。しかし今回の学費事件がきっかけで、とうとうすっぱり毒親を切り捨てたのでした。幸いまだまだ元気で経済的にもちゃんとしている祖父母が近くにいます。あと数年社会に出るまで、祖父母のお世話になるそうです。そしてアラタさんも気持ちを入れ替え、態度で示しはじめてくれて……いろいろありましたが、みんな落ち着くところに落ち着いたようです。ただ1人、アリサさんを除き……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第21話 落ち着いた暮らし
【編集部コメント】
今まで苦しい思いをさせられながらも、ずっと母親の愛情を求めてきたリリちゃん。しかし今回の学費事件がきっかけで、とうとうすっぱり毒親を切り捨てたのでした。幸いまだまだ元気で経済的にもちゃんとしている祖父母が近くにいます。あと数年社会に出るまで、祖父母のお世話になるそうです。そしてアラタさんも気持ちを入れ替え、態度で示しはじめてくれて……いろいろありましたが、みんな落ち着くところに落ち着いたようです。ただ1人、アリサさんを除き……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび