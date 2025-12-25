¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡×¤Ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¼õÉÕ¤ÇÌ¾Á°½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡¡Á°¶¶¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñÁ°»ÔÄ¹¤¬ÀâÌÀ
·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¤¬2025Ç¯12·î24Æü¤Ë·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖReHacQ¡×¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ë½Ð±é¤·¡¢»ÔÌò½ê¤ÎÅö»þ´´Éô¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç½½¿ô²óÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿ÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡×¤Î¾ì½ê¤È¤·¤Æ¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²ñµÄ¼¼¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¡Ö¤½¤Î¿¦°÷¤È¤Î´Ø·¸¤òµ¿¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¡×
9·î24Æü¡¢¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ë»ÔÌò½ê´´Éô¿¦°÷¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¾®Àî»á¡£¾®Àî»á¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤òÈÝÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢11·î¤Ë¼¿¦¡£¤Ê¤ª¡¢¼«¿È¤Î¼¿¦¤ËÈ¼¤¤¡¢26Ç¯1·î12Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖReHacQ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¹â¶¶¹°¼ù»á¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ²¿ÅÙ¤â¸µ»ÔÌò½ê¿¦°÷¤È¤Î´Ø·¸¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Àî»á¡£°ìÊý¡¢¹â¶¶»á¤Ï¾®Àî»á¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤¤¤Þ¤¤¤ÁÇ¼ÆÀ¤»¤º¡¢¡ÖÌ©¼¼¤Ç¤·¤«ÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¾®Àî»á¤ÏÆüÃæ¤Ï¸øÌ³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë¤Ë²ñµÄ¼¼¤ò¼Ú¤ê¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¡Ø¤¤¤Ä¤â¤½¤ÎÆÃÄê¤Î¿¦°÷¤ÈÍè¤Æ¤ë¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤Î¿¦°÷¤È¤Î´Ø·¸¤òµ¿¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò»ÔÌò½ê¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¾®Àî»ÔÄ¹¤¬¡¢¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¼õÉÕ¤È¤«Ì¾Á°½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡×¤È»ýÏÀ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¹â¶¶»á¤Ï¿á¤½Ð¤·¡¢¡Ö»ÔÄ¹¼¼¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤À¤Ã¤Æ½µ1²óÄøÅÙ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡½µ1²óÄøÅÙÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤¹¤¬¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¾®Àî»á¤Ï8·î¤Ë¼«¿È¤ÎÊì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò»ÔÌò½ê¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¹â¶¶»á¤¬¡Ö¤½¤ì¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¤È¡¢¾®Àî»á¤Ï½ÐÀÊ¤¹¤ë¸øÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢Áòµ·¤Ø¤Î»²Îó¤ä¡¢¶¡²Ö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¸À¤¤Ìõ¤ä¤Ê¤¢¡×¡Ö²ñµÄ¼¼¤È¥é¥Ö¥Û¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬´Ø·¸¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¥é¥Ö¥Û¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
