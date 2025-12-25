JAPANNEXTは、新製品5つの情報を発表した。各製品ごとの概要を紹介する。いずれの製品も12月25日に発売を開始した。

【画像】白デスクにオススメなものも！ 新製品5つの商品画像

「JN-i27G120U2」は、27インチ 4Kゲーミングモニターだ。120Hzのリフレッシュレートに対応し、PS5とも4K画質120Hz接続に対応している。HDMIx2、DisplayPortx2の構成だ。参考価格41,980円（税込）で販売している。

「JN-i27G120U2-C6」は、上記の「JN-i27G120U2」をベースにUSB-C（最大65W）給電とKVM機能が搭載された製品だ。ポート構成はHDMIx2、DisplayPortx1、USB-Cx1となる。参考価格36,980円（税込）で販売している。

「JN-i27G120U2-HSPC6」は、「JN-i27G120U2-C6」をベースに昇降式多機能スタンドが搭載された製品だ。縦画面として使用できるピボット（回転）機能に対応しているほか、スイーベル（首振り）機能は、左右各30°の範囲で動かせる。参考価格38,980円（税込）で販売している。

「JN-IPS238U-HSPC6-W」は23.8インチ IPSパネル搭載 4K液晶モニターだ。ホワイトを基調とした本体カラーとなっている。sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%の広色域に対応している。USB-C（最大65W）給電や昇降式多機能スタンドが搭載されている。参考価格40,980円（税込）で販売している。

「JN-IPS315U」は31.5インチ IPSパネル搭載 4K液晶モニターだ。最大輝度500cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%の広色域に対応している。参考価格42,980円（税込）で販売している。

