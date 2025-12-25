大リーグ公式サイト「MLB.com」は24日（日本時間25日）、今季の「NGシーン」いわゆる“珍プレー”13選を紹介。エンゼルス・菊池雄星投手（34）が3位に入った。

13選にはホワイトソックスの二塁手・メイドロスが5月6日のロイヤルズ戦でフライを取り損ねて頭に当ててしまい“宇野ヘディング事件”のようにまさかの落球をしたシーンや、ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）が9月26日のロッキーズ戦の守備で8回1死一塁でフライを捕球後、まだ2アウトにもかかわらず3アウトで攻守交代と勘違いし、スタンドにボールを投げ入れてしまったシーンなどが入った。

また、第3位には菊池雄星がランクイン。7月7日のレンジャーズ戦の初回、ハガーティのゴロをグラブではじき、転がった打球を追いかけようとしてマウンド上で足を滑らせた。バランスを崩し、グラブも帽子も飛ばし、マウンド後方で前のめりにグルリと一回転。内野安打となり、フィールドに座り込んでぼう然とした表情を浮かべた。

その後、次打者・シーガーに先制2ランを浴びたものの5回4失点と粘り、チームのサヨナラ勝ちを呼び込んだ。試合後には転倒について「バランスを崩した」と苦笑いした。

このシーンについて大リーグ公式サイトは、スヌーピーで知られる漫画「ピーナッツ」でチャーリー・ブラウンがマウンドで吹き飛ばされ、帽子と靴が宙を舞う姿を再現したようだと記し、「チャールズ・シュルツ（ピーナッツの作者）は拍手喝采するだろう」とした。

見事、今季の「NGシーン」でナンバーワンに選ばれたのはメッツのロニー・マウリシオだ。7月4日のヤンキース戦で1点を追う6回に安打を放って出塁後、ニモのゴロで二塁へ進塁。ゴロを捕球したヤンキース三塁手・チザムが封殺しようと二塁へ送球した。この送球が逸れたと思い込み、マウリシオは三塁へ進もうとしたが、送球は浮いたものの二塁手・ラメーヒューがジャンプして捕球。捕球したラメーヒューの目の前をマウリシオが走り、グラブでタッチしアウトとなった。

このシーンについて大リーグ公式サイトは「ヤンキースとメッツが対戦する時は常に緊張感が高まり、選手たちは最高のパフォーマンスを発揮しなければならない。今回はマウリシオが、少しばかり欲張りすぎたのかもしれない」と指摘した。