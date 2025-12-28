【蟹座】週間タロット占い《来週：2025年12月29日〜2026年1月4日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月29日〜2026年1月4日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年12月22日〜12月28日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では辛さと共に進むでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
様々な場面で自分をレベルアップさせて行けます。少しずつ自分を誇れるようになっていくでしょう。関わる人の選び方も上手になっていきます。仕事や公の場では受け入れてしまうとやっかいごとが増えてしまうものがあるようです。どういう反応をすべきかを悩んでいくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の殻を破っていかないと進んでいけないことが多いようです。辛くても受け入れていくしかなく、大事な相手に隠しごとをして行く必要もあるでしょう。シングルの方は、好意を簡単には信じない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が要求してくることが日によって違います。
｜時期｜
12月30日 楽になっていく ／ 1月2日 自分を下げて見せる
｜ラッキーアイテム｜
バス
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞