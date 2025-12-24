貯金はほぼゼロですが、年金15万円・独身・住まいは市営住宅です。老後の貯金がなくてもやっていけますか？

年金15万円で想定される毎月の生活費

年金15万円は、単身の高齢者にとって決して珍しい金額ではありません。問題となるのは、その収入で毎月の生活費をどこまでカバーできるかです。

総務省の「家計調査報告 家計収支編 2024年」によると、65歳以上の単身世帯の平均消費支出は、食費、光熱費、通信費、医療費などを含めて月14万9286円とされています。市営住宅に住んでいる場合、家賃負担は比較的低く抑えられるため、住居費が民間賃貸より軽い点は大きなメリットです。

一方で、医療費や交際費、突発的な支出は年齢とともに増えやすく、毎月の支出が年金額を上回る可能性もあります。平均的な数字だけを見ると“トントン”に見えても、実際には赤字になりやすい構造がある点には注意が必要です。



貯金がない老後で問題になりやすい点

貯金がほとんどない場合、日常生活は年金で回せたとしても、突発的な支出への耐性が弱くなります。代表的なのが医療費や家電の買い替え、冠婚葬祭などです。

また、インフレによる物価上昇も無視できません。年金額は急激には増えにくい一方で、食料品や光熱費は上昇傾向にあります。毎月数千円の値上げでも、年金生活では家計に与える影響が大きくなります。

さらに、貯金がないことで「選択肢が限られる」という問題も生じます。住み替えや介護サービスの選択、緊急時の対応など、資金の有無が生活の自由度を左右する場面は少なくありません。



老後資金が不足しそうな場合の現実的な対策

年金15万円で生活するためには、支出管理と制度活用が重要になります。

まず、固定費の見直しは効果が高い対策です。通信費や保険料、光熱費などは、見直すことで毎月数千～1万円程度の削減が期待できます。

次に、公的制度の活用です。所得が低い場合には、医療費負担の軽減措置や税・保険料の減免制度を利用できる可能性があります。これらを知らずに使わないままにすると、必要以上に支出が増えてしまいます。

また、体力や健康状態に応じて、無理のない範囲で働くという選択も現実的です。短時間の就労や継続的な小さな収入があるだけでも、家計と精神面の安定につながるでしょう。



年金15万円で暮らす老後の家計を整理しよう

貯金がほぼゼロで年金15万円という条件でも、生活そのものが即破綻するわけではありません。しかし、収支は常にギリギリになりやすく、予期せぬ支出や物価上昇への備えがない点は大きな不安材料です。

重要なのは、「年金だけで足りるかどうか」を漠然と考えるのではなく、毎月の支出を具体的に把握し、使える制度や対策を積み重ねることです。老後のお金は悲観でも楽観でもなく、数字と事実に基づいて考え直すことが、安心につながる第一歩といえるでしょう。



出典

総務省統計局 家計調査報告 家計収支編 2024年（令和6年）平均結果の概要

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー