¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¤É¤¦²á¤´¤¹¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¿Í¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï²¿¤ÈÊ¹¤¯¡©
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¤É¤¦²á¤´¤¹¤Î¡©¡×¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¼ÁÌä
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¤É¤¦²á¤´¤¹¤Î¡©¡×
¤³¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Åú¤¨¤Ï¡¢¡ÖÅú¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤«¤Ä¡Ö¤É¤¦¼ÁÌä¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ï·Ú¤¤»¨ÃÌ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿Â¦¤Ï°ì½Ö¡¢¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¡Ö²¿¤«¤éÅú¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤âÅú¤¨¤Å¤é¤¤¼ÁÌä¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡¢½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤«¡£
Ã¯¤È²á¤´¤¹¤Î¤«¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ê¤Î¤«¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿©»ö¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¤É¤¦²á¤´¤¹¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ï¡¢Åú¤¨¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Åú¤¨¤ëÂ¦¤ÏÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¡Ö²¿¤òÅú¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ½Äê¤òµ¤·Ú¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë´Ø·¸À¤Î¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤ÏÁêÅö¤ËÅú¤¨¤Å¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤¬»ý¤Ä°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÅú¤¨¤ä¤¹¤¤»ö¼Â¡×¤«¤é
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦Ê¹¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤â¤½¤âÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÊ¹¤«¤Ê¤¤¡×¤¬ºÇÅ¬²ò¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÆ¬¤ÎÂÎÁà¤È¤·¤Æ¡Ö»ö¼Â¼ÁÌä¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤È¤ÏÊ¹¤«¤º¡¢¤Þ¤ºÅú¤¨¤ä¤¹¤¤»ö¼Â¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«½Ð¤«¤±¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¦¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤³¤ÎÊ¹¤Êý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åú¤¨¤ëÂ¦¤ÏÌÂ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ì½ê¤ÎÏÃ¤«¡¢¿©»ö¤ÎÏÃ¤«¡£¤¢¤ë¤«¡¢¤Ê¤¤¤«¡¢¤·¤«Åú¤¨¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¤¤½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤â¤·Áê¼ê¤¬¤¹¤Ã¤ÈÅú¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¾¯¤·¹¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢È¿±þ¤¬Çö¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ÇÏÃÂê¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Î¼ÁÌä¤¬Åú¤¨¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤¿È½ÃÇ¤â¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦Ä´À°¡¦²ÃÉ®¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë