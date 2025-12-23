河野太郎元デジタル相が２３日放送のフジテレビ系特番「ホンネ喫茶＠永田町」（午後７時）に出演。共演した日本保守党の北村晴男参院議員を訴えることを宣言した。

この日の番組冒頭、北村氏が「河野さんから内容証明を打たれて。ＹｏｕＴｕｂｅを削除しろって言われてます」と一つ離れた席の河野氏を見ながら発言。

北村氏は自身のチャンネル「弁護士北村晴男ちゃんねる」で前々回の自民党総裁選の際、有力候補と言われていた河野氏について「こんな議員を総裁にしたらえらいことになるよ」という趣旨の動画をアップした。河野氏側が北村氏の発言について「虚偽の事実を述べている」との内容証明を送ってきたことを明かした。

司会の加藤浩次も「ここ一番ヤバいからね」と興奮。「ホンネ喫茶なんで、本音を聞かせていただいていいですか。その辺、どうなんでしょう？」と聞かれた河野氏はニコリともせず、「もうじき訴訟をやります」と言い切った。

加藤が重ねて「弁護士の方と訴訟をやるおつもりですか？」と聞くと、大きく頷いた河野氏は「それはダメなものはダメですよね」と言い切っていた。