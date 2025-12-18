総勢76組の豪華出演アーティストを発表！『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』

動画：『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』告知動画

毎年恒例のTBS『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』が、2025年大晦日の12月31日23:45から5時間15分にわたって生放送。今回、続報として総勢76組の豪華出演アーティストが発表された。

■『CDTVライブ！ライブ』3大Fes.のフィナーレは“年越しカウントダウンFes.”

『CDTVライブ！ライブ』では12月の3週にわたって“3大Fes.”を放送。そのフィナーレを飾るのが『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』であり、総勢76組の出演アーティストが発表された。

2025年の音楽シーンを彩ったヒットソングから、2026年にブレイク必至の注目アーティストまで、幅広いアーティストたちが年越しから熱いライブを披露。生放送を盛り上げるサブMCは、前年に引き続き、EXITがつとめる。

年越しSPならではの特別企画も多数進行中！ 年忘れ・年越し・年明けは、総勢76組の豪華アーティストによる、朝5時までの熱いノンストップライブを楽しんでほしい。

■総勢76組の豪華アーティストが出演（※アーティスト名50音順）

INI

IMP.

AiScReam

アイナ・ジ・エンド

IVE

Aile The Shota

aoen

新しい学校のリーダーズ

＝LOVE

岩田剛典

A.B.C-Z

NCT WISH

&TEAM

ORANGE RANGE

神はサイコロを振らない

カメレオン・ライム・ウーピーパイ

川崎鷹也

輝叶

Kis-My-Ft2

北山宏光

KEY TO LIT

CANDY TUNE

CUTIE STREET

Kvi Baba

CLASS SEVEN

原因は自分にある。

こっちのけんと

櫻坂46

THE JET BOY BANGERZ

THE RAMPAGE

GENERATIONS

s**t kingz

Juice=Juice

SWEET STEADY

SUPER BEAVER

STARGLOW

Tani Yuuki

DA PUMP

超ときめき♡宣伝部

超特急

T.M.Revolution

Travis Japan

TREASURE

中島健人

なきごと

ナナヲアカリ

≒JOY

西川貴教

乃紫

乃木坂46

≠ME

BUDDiiS

HANA

THE BEAT GARDEN

BE:FIRST

日向坂46

FUNKY MONKEY BΛBY’S

FANTASTICS

ファントムシータ

FRUITS ZIPPER

BREAKERZ

BOYNEXTDOOR

MAZZEL

MAX

マルシィ

ME:I

三浦大知

Mrs. GREEN APPLE

宮野真守

M!LK

モーニング娘。’26

山下智久

LiSA

Little Glee Monster

ROIROM

ONE N’ ONLY

■放送情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』

12/31（火）23:45～翌朝5:00 ※生放送

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

サブMC：EXIT

製作著作：TBS

制作プロデューサー：大木真太郎 高宮 望（「高」ははしごだかが正式表記）

総合演出：竹永典弘

プロデューサー：寺田裕樹

