総勢76組の豪華出演アーティストを発表！『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』
動画：『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』告知動画
毎年恒例のTBS『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』が、2025年大晦日の12月31日23:45から5時間15分にわたって生放送。今回、続報として総勢76組の豪華出演アーティストが発表された。
■『CDTVライブ！ライブ』3大Fes.のフィナーレは“年越しカウントダウンFes.”
『CDTVライブ！ライブ』では12月の3週にわたって“3大Fes.”を放送。そのフィナーレを飾るのが『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』であり、総勢76組の出演アーティストが発表された。
2025年の音楽シーンを彩ったヒットソングから、2026年にブレイク必至の注目アーティストまで、幅広いアーティストたちが年越しから熱いライブを披露。生放送を盛り上げるサブMCは、前年に引き続き、EXITがつとめる。
年越しSPならではの特別企画も多数進行中！ 年忘れ・年越し・年明けは、総勢76組の豪華アーティストによる、朝5時までの熱いノンストップライブを楽しんでほしい。
■総勢76組の豪華アーティストが出演（※アーティスト名50音順）
INI
IMP.
AiScReam
アイナ・ジ・エンド
IVE
Aile The Shota
aoen
新しい学校のリーダーズ
＝LOVE
岩田剛典
A.B.C-Z
NCT WISH
&TEAM
ORANGE RANGE
神はサイコロを振らない
カメレオン・ライム・ウーピーパイ
川崎鷹也
輝叶
Kis-My-Ft2
北山宏光
KEY TO LIT
CANDY TUNE
CUTIE STREET
Kvi Baba
CLASS SEVEN
原因は自分にある。
こっちのけんと
櫻坂46
THE JET BOY BANGERZ
THE RAMPAGE
GENERATIONS
s**t kingz
Juice=Juice
SWEET STEADY
SUPER BEAVER
STARGLOW
Tani Yuuki
DA PUMP
超ときめき♡宣伝部
超特急
T.M.Revolution
Travis Japan
TREASURE
中島健人
なきごと
ナナヲアカリ
≒JOY
西川貴教
乃紫
乃木坂46
≠ME
BUDDiiS
HANA
THE BEAT GARDEN
BE:FIRST
日向坂46
FUNKY MONKEY BΛBY’S
FANTASTICS
ファントムシータ
FRUITS ZIPPER
BREAKERZ
BOYNEXTDOOR
MAZZEL
MAX
マルシィ
ME:I
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
宮野真守
M!LK
モーニング娘。’26
山下智久
LiSA
Little Glee Monster
ROIROM
ONE N’ ONLY
■放送情報
TBS『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』
12/31（火）23:45～翌朝5:00 ※生放送
進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
サブMC：EXIT
製作著作：TBS
制作プロデューサー：大木真太郎 高宮 望（「高」ははしごだかが正式表記）
総合演出：竹永典弘
プロデューサー：寺田裕樹
