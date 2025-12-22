1〜11月の訪日外国人数が発表され、2025年は年間初となる4000万人突破が確実視される。一方、日中関係の悪化で11月の訪日中国人は単月で56万人と今年最少だった。中国政府は日本行きの航空路線削減を要請しているので、少なくとも今後数カ月は激減していくに違いない。観光業界はインバウンドに頼りきりでいいのか。見直せることは何か。鬼怒川温泉の廃虚ホテル・旅館リポートを通して考えてみたい。（ライター 前林広樹）

中国人観光客が激減へ……

観光業界が見直すべきこと

草津温泉、箱根温泉などと並んで、関東で古くから有名な温泉地・鬼怒川温泉。バブル期には数多くの大型ホテル・旅館が建てられ、1993年をピークに年間宿泊客数は341万人を記録した。

しかし、2024年は同約150万人まで低迷。経営破綻して「廃虚」と化したホテルや旅館が問題視される一方、YouTubeでは廃虚への“潜入動画”が注目されている。

そんな鬼怒川温泉の廃墟群は、コロナ禍以降インバウンド特需に沸く各地の観光地に、「ターゲットの絞り込みすぎは衰退を招く」という警告を出していると筆者は考える。

一体どういうことか。現地をリポートしながら解説しよう。

物悲しい廃墟群が

次々と目に飛び込む異様な光景

11月の週末、北千住駅から東武特急スペーシアに乗ること約2時間、鬼怒川温泉駅に到着した。ちょうど駅前の転車台でSL大樹の方向転換が行われており、雨にもかかわらず撮影をする人々で大賑わいだ。

鬼怒川温泉駅から駅周辺にはみやげ物屋が多く、活気がある。そこから北へ向かって鬼怒川沿いを歩くことにした。徒歩3分ほどで「日光きぬ川ホテル三日月」や「鬼怒川金谷ホテル」といった人気の宿が見えてくる。

さらに北上すると、伊東園ホテルや大江戸温泉物語といった有名チェーンの看板が見える。くろがね橋あたりまでは、現役の宿泊施設が多い。観光客も時おり見かける印象だ。

しかし、くろがね橋を過ぎると一気に廃墟が増えてくる。

