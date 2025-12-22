〈「キツい、汚い、暗い」環境で時給1163円…「70代が活躍中」の清掃現場に潜入してわかった“シニア労働”の実態〉から続く

今や日本社会に欠かせない存在となった「働く高齢者」。その実態は想像以上に過酷で、時に驚きに満ちている。

【写真】この記事の写真を見る（3枚）

労働ジャーナリストの若月澪子氏が21人の高齢労働者に密着取材した『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）から、特に興味深い「シニアの働き方」の実情を抜粋して紹介する。（全4回の3回目／つづきを読む）

◆◆◆

玉置浩二のカラオケを配信するおじさんライバー

Oさんの配信は、一人暮らしの自宅アパートから行う。だが夏は猛暑に耐えられず、冬は寒さに震えて、光熱費節約のために別の場所に移動している。

「自宅から徒歩20分くらいのところにあるショッピングセンターから配信している。ここは夏も涼しいから」

Oさんが配信するのはお昼前後。ショッピングセンター内にある、テーブルと椅子が並ぶフリースペースの隅を陣取る。平日の昼はショッピングセンターも空いていて、Oさんがスマホに向かってごにょごにょ話していても、目立たない。



写真はイメージ ©west_イメージマート

ライブでは1〜2時間を世間話と歌でつなぐ。ただ、おじさんの顔を1時間以上眺め続けるほど、リスナーも暇ではない。Oさんの配信を覗いてみたが、聞いている人は誰もおらず、Oさん一人が玉置浩二の『田園』を歌い上げる姿が映っていた。

「フォロワーを増やすには、毎日更新することが必須だから」

というわけで、Oさんは誰も聞いていなくても、毎日スマホに向かって語り、歌う。途中でトイレに行きたくなっても我慢する。

「歌は玉置浩二と中島みゆき、あとは松山千春かな。いい歌ばっかりだよね。中島みゆきの『世情』は最高だよ」

ショッピングセンターで歌っていて大丈夫なのだろうか。

「歌う時はショッピングセンターのバルコニーに移動してる。イヤホンマイクでカラオケを流して歌うの」

おじさんライバーが歌う中島みゆきは、場末のスナックの味わいがある。

「昔、カラオケ機材の営業をやっていたことがあるのだけれど、設置した時にテストで1曲歌うこともあった。上手いですねって取引先から言われたよ」

あくまでも本業は「ライバー」と語るが…

Oさんはもちろんライバーで食べているわけではない。ライバーの投げ銭で入る収入は、月500円にもならない。

「生活は苦しいよ。最近は油が高いよね。お金がかかるから外食はしない。自炊しているけれども、節約のために1日3食から2食に減らしている。酒もやめた」

年金を受給しているが、受給額は正確に教えてくれなかった。人に言えるような金額ではないという。

派遣会社に登録し、工場や倉庫の日雇いで働いたり、シルバー人材センターを通じて草刈りや庭木の伐採などの仕事もしている。しかし、こうした仕事の話を聞こうとすると、Oさんは不機嫌になった。

「まあ、そういう仕事もやっているけど、今その話は関係ないでしょ。自分としては、ごにょごにょ……」

あきらめてライバーの話を振ると、イキイキと語りだす。あくまでもOさんの本業は、「ライバー」なのである。

60歳までは半導体の工場や内装工事、訪問販売などさまざまな仕事を経験してきた。正社員だった期間は短く、これまで6年以上続いた仕事はないという。

詐欺のような「ライバー募集」求人も

Oさんのように、仕事を転々としてきた人ほど年金額は少なくなり、60歳を過ぎてからの収入も安定しないケースが多い。現在、派遣会社が紹介してくれる仕事は肉体労働ばかりで、体力的に厳しいと感じている。Oさんは自宅でも気軽にできると考え、ライバーをやってみようと思ったそうだ。

「ネットの『ライバー募集』みたいな求人に応募すると、別のサイトに誘導されて『研修費として30万円払って下さい、いずれは月100万円稼げます』みたいな話ばっかりだよね。まるで詐欺だよ」

詐欺のターゲットになるのは、たいていの場合、お金に困り、お金を求める人である。

〈「最近は“介護もの”が増えた」女性の裸を眺める“寝たきり老人”の役も…シニア男優（60）にアダルト業界からのオファーがやまない理由〉へ続く

（若月 澪子／Webオリジナル（外部転載））