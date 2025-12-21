「お酒飲んだらエッチになっちゃう」肉食女子が明かした飲み会で男が落ちる“鉄板ワード”に大盛り上がり！

ラブホテルで行われた芸能人3人の女子会にて、飲み会で意中の男性を落とすための“鉄板ワード”が飛び出す場面があった。

【写真】一同驚き！男友達とはお酒を飲まない“シンプルすぎる理由”

12月18日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンが開催された。

同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ。

今回の企画では、ゆめっち（3時のヒロイン）、元NMB48でタレントの白間美瑠、俳優・グラビアアイドルの風吹ケイの3人が参加した。

3人は初対面にもかかわらず赤裸々トークを繰り広げていくなか、風吹からもし“ドタイプの男性”とサシでご飯に行き、その人を落とすとなったときに「どうやってアプローチするか？」という話題が振られる。

これにゆめっちは「とくにテクニックはない」と前置きしつつ、居酒屋でのシチュエーションを例に挙げて語り始める。

1杯目の乾杯で相手から「何飲む？」と聞かれた際に、ゆめっちは「私どうしようかな〜」と少し悩む素振りを見せながら「お酒飲んだらエッチになっちゃうんだよな」と告げるそうだ。

この衝撃的な一言に、白間と風吹は「ホンマに!?」「この悪女！」と大盛り上がり。ゆめっちによれば、自身の“エロスイッチ”がお酒で入ることを相手に伝えることで保険をかけておくのだという。

さらに、このアプローチは誰にでも使うわけではないそうで、友達でいたい男性とは絶対にお酒を飲まないようにしているとも明かした。

その理由は「飲んだらヤっちゃうから」というあまりにシンプルなもの。しかしスタジオでは、相手によってお酒を飲むか飲まないかをはっきりと分けているゆめっちの基準に感心していた。