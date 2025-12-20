映画『ハリー・ポッター』の世界を堪能♡【南琴奈】が憧れの“ホグワーツ魔法魔術学校”へ！

アナタの推しにだって推しがいる！今回は、幼少期から映画『ハリー・ポッター』シリーズに心奪われていたという南琴奈さんが、憧れの“ホグワーツ魔法魔術学校”へと潜入。聖地巡礼のポイントから、推しへの思いまでたっぷりと語っていただきました♡

人生で好きの気持ちが一番長く続いてる作品

「最初の映画が公開されたのは私が生まれる前。なのでリアルタイムで追いかけてたわけではないんですが、ハリポタファンだった兄と一緒に家のテレビで小さい頃から繰り返し見ていて。

そしたら物心ついたときには、私も自然とハリポタ好きになっていました！

最推しのキャラはハーマイオニー。賢くて、強い女のコって憧れますよね。それに、ときおり見せるチャーミングなところも魅力的♡ あとは、シリウス・ブラックのカッコよさもシビレます（笑）。

なのでシリーズのなかでは『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』が特に好きな作品です。ハリーにとってもターニングポイントとなるような重要な回となるストーリーもすごく好きですね。

全体を通して考えると、どちらかといえばシリーズ後半にかけて増えていくハラハラした展開に惹かれます。

でも、たまに最初から見返すと、ホグワーツ1年目、2年目の可愛らしいハリーたちもすごく好きだなぁ……なんて気持ちに。

もうストーリーはばっちり記憶していて順を追って見なくても楽しめるので、いろんな回を交互に見返すことが多いですね。

そもそも好きな作品は何度も見返したくなるタイプではあるんですが、『ハリー・ポッター』は最初に見た子どもの頃と今とでは、ストーリーの受け取り方も違うし、このキャラの本質はこうなのかなとか、登場人物同士でこんなところでからみがあったんだとか、新たな発見もある。

キャラクターや世界観への理解が深まると、 おもしろさがさらに増すから何度も繰り返し見たくなるんだと思います。

聖地巡礼で味わったワクワクが新鮮なうちに、映画を見たら絶対楽しいですよね。ここはやっぱり、1作目の『ハリー・ポッターと賢者の石』ですかね！」

物語が始まるワクワク感を思い出しました