¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Î£Æ£±Éüµ¢¤Ïº¤Æñ¡©¡¡ÍÌ¾¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬·üÇ°¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¡×¤¬ÌäÂê¤«
¡¡Íèµ¨¤Ë£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥Ó¥Ã¥Ä»á¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£³ÑÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¸À¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Èà¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢£Æ£±¤Î°ÎÂç¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤¬£Æ£±¤Î¥ì¡¼¥¹¥·¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£»ä¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉüµ¢¤Ø¤ÎÆ»¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÆþ¤ê¡£¤·¤«¤·¥Û¥ó¥À¤ÏÍèµ¨¤«¤é¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤áà¸å¤í½âá¤ò¼º¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£Æ±»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Û¥ó¥À¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÇ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ì¡Ê¥Û¥ó¥À»Ù±ç¡Ë¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÆþ¤ê¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¡Ê£Æ£±¤Ë¡ËÌá¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î»ØÅ¦¤ËÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£±¡¡£Ï£Ö£Å£Ò£Ó£Ô£Å£Å£Ò¡×¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï³ÑÅÄ¤ò£²£°£²£¶Ç¯¤â£Æ£±¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥Û¥ó¥À¤ÎÄó°Æ¤òµñÈÝ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Äó·È²ò¾Ã¤Ç³ÑÅÄ¤òàÍ¥¶øá¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ó¥Ã¥Ä»á¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î£Æ£±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥¯¥é¥Ó¥Ã¥Ä»á¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢³ÑÅÄ¤Ï£Æ£±¥ì¡¼¥µ¡¼¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£