レッドブル・レーシング所属で、リザーブドライバーに降格した角田裕毅（25）が12月4日、Instagramを更新。現在の心境をつづり、オフショットを公開した。 公開された写真は、レッドブルレーシングのユニホームを着用した角田のソロショット。大勢の観客を背景にしたサーキット場で、両手を前で組みつつ、空を仰いでいるようだ。 角田は、F1シートを喪失しつつも、英文で「i'm