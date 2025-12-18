国民的女優の周辺が、再び騒がしくなってきた。長らく公の場から姿を消している米倉涼子（50）の自宅マンション前に、12月18日早朝からテレビ局の報道関係者などが詰めかけているという。現場は異様な緊張感に包まれている──。

【写真】変装して歩く米倉涼子。外国人恋人・ゴンサロ氏と密着して踊る姿なども

事の発端は今年の初秋に遡る。スポーツ紙デスクは、当時の米倉の動きについて振り返る。

「予兆は9月にありました。17日に行われた『BARNEYS NEW YORK』銀座本店のイベント、さらに同月25日の『ジャガー・ランドローバー』のプレス発表会と、立て続けに出演キャンセルやイベント自体の中止が続いたのです」

事態が動いたのは10月11日。『文春電子版』が報じたニュースだった。記事は、米倉が麻薬取締法違反容疑で捜査線上に浮上しており、厚労省関東信越厚生局麻薬取締部（通称マトリ）が、8月20日に彼女の自宅マンションへ家宅捜索（ガサ）に入ったこと、そして、複数の違法薬物が押収された可能性があることなどを報じるものだった。

また同記事では家宅捜査が行われた自宅マンションで、米倉はアルゼンチン人ダンサーと同棲状態にあったことも明かされている。

この報道以降、姿を見せなくなった米倉だが、ここに来て再び動きがあるということなのか。あるいは海外渡航中とされるダンサーが戻ってきたということか。前出・デスクが語る。

「米倉さんといえば来年2月13日から、動画サブスクリプションサービス『Prime Video』で、彼女が出演するオリジナル映画の公開を控えています。同作はいまのところ予定どおり公開されるそうです。こうした状況下で彼女の周辺に何か動きがあるとすれば、大きなニュースになるのでメディアもすぐに駆けつけたのでは」

情報の錯綜、現場に集まった報道陣

米倉の自宅周辺で起きている"異変"について、キー局社会部記者はこう語る。

「テレビ局の報道部のあいだで『米倉さんの自宅周辺で異変が起きているのでは』という噂が流れたのが、メディアが集結したきっかけのようです。

午前11時ごろから、自宅周辺に報道関係者が本格的に集結し始めました。人数は15人から20人ほどでしょうか。夕方から人数が少しずつ増えてきているような気配さえあります。

12月に入ってから全国の主要税関では不正薬物などの年末特別警戒がはじまっています。そうした背景も今回の動きに影響しているのかもしれません」

米倉は8月31日にファンクラブで投稿したのを最後に、その更新が途絶えている。しかしファンクラブ自体は運営が続いている状況だ。いま、彼女の周辺にいったい何が起きているのだろうか。情報が入り次第、詳報する。