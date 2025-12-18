中尾明慶、足がスッキリ！効果を実感したリカバリーアイテム「これは気に入ってて」

中尾明慶さんが、自身のYouTubeチャンネルに『2025年…実は人生で1番の高すぎる買い物をしました』の動画をアップ。今回の動画では、“2025年に買って良かったもの”を発表する企画を公開！この中で、中尾さんが「気に入ってる」と話したリカバリーアイテムをピックアップ♪

【関連】仲里依紗「むくみがすっごい取れる」マストアイテムを紹介

中尾さんが、効果を実感していると話した商品がこちら！

◼︎VENEXのレッグコンフォート

VENEX / レッグコンフォート 税込4,950円（公式サイトより）

リカバリーウェアのブランド『VENEX』から発売されている足用のリカバリーアイテム。

伸縮性のある生地が、膝・ふくらはぎ・足首など気になる部位をケアしてくれるんだとか。

縫製には、肌に当たる裏地の縫い合わせ部分が気になることがないフラットシーマが採用されています。

◼︎翌朝、足がスッキリ

中尾さんは、「なんか温かい気がするんだよね」「俺別に冷え性でもなんでもないし、あれなんだけど、なんか朝起きた時に温かい気がするのと、スッキリしてる気がするから。これは気に入ってて」と効果を実感しているとコメント。

また、リカバリーウェアも持っている中尾さんは、「ウェアはもちろんそうなんだけど、ふくらはぎ用が割と気に入ってる」と話していました♪

■動画もチェック

動画では、この商品のほかにも、中尾さんが“2025年に買って良かったもの”を披露する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね！