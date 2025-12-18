【相模原お出かけスポット】「オギノパン」で名物あげパンを堪能！予約不要で工場見学まで楽しめる
都心から電車や車で約1時間。神奈川県北部に位置する相模原市は、都会のすぐ隣とは思えないほど自然が豊かで、“プチトリップ”にぴったりの街です。
駅や高速道路からのアクセスも良く、さまざまな観光やアクティビティが楽しめるのも魅力で「遠出は大変だけど、家族で自然を感じたい」、そんなママやパパの願いを叶えてくれるエリアです。
今回はそんな相模原市で、親子で遊び、学べる充実のお出かけスポットを紹介します。
お出かけも楽しめる「オギノパン」本社工場直売店
JR橋本駅から車で30分程、自然豊かな山あいに建つ「オギノパン」の本社工場直売店は、親子のお出かけスポットとしても人気。できたてパンが味わえるだけでなく、工場を自由に見学できる“ワクワク体験”が充実しています。
常にできたての感動が味わえる名物「あげぱん」
「オギノパン」の名物といえば、神奈川県内のB級グルメ大会「神奈川フードバトル」で金賞を獲得した「あげぱん」です。
「いつもあたたかい状態でお客さんに提供できるのを、「オギノパン」ならではの魅力にしたい」という代表取締役の荻野さんのこだわりで、必ず注文を受けてから揚げることを徹底しているそうです。だから、手渡される瞬間はいつもホカホカの状態。
揚げたての生地はサックサクで、食べ応えも抜群。1日に3,000〜5,000個、多い日には1万個も揚げられる人気ぶりで、税込150円という手頃さも嬉しいポイントです。
直売店には「あげぱん」以外にも、丹沢山系の山々をかたどった「丹沢あんぱん」、カレードーナツにピザといったおかず系も含め、常時80〜100種類ものパンがずらり。平日でもレジ前にはたくさんのお客さんの列ができていました。
店内にはアクリルキーホルダーやステッカー、Tシャツなどのオリジナルグッズの販売コーナーもありましたよ。
工場は予約不要・無料で見学OK！
「給食で食べていたパンがどう作られているか知ってほしい」という思いからスタートした工場見学は、予約もいらず無料なので気軽に足を運べますよ。パンが焼きあがる様子や、巨大オーブンを流れていくパンの姿は、子どもたちに大人気。17時まで一般開放されていますが、午後はラインが既に止まっている場合もあるため、見学は午前中がおすすめのようです。
現在は神奈川県独自のレシピ指定により、学校給用パンは作っていないものの、近隣の小学校ではSDGs学習の見学場所として採用されるなど、地域の教育にも貢献。工場内には子ども向けのオリジナルクイズも掲示され、小学生の自由研究スポットとして訪れる方も多いそうです。夏休みには親子で楽しめるパン教室も開催され、学びと体験がセットになった1日が楽しめますよ。
食べて学んで楽しめる！親子のおすすめスポット
「オギノパン」本社工場直売店は、揚げたてをほおばったり、工場でパンの動く姿に目を輝かせたり、パン好きの子どもはもちろん、自由研究や週末のお楽しみにもおすすめの場所です。訪れた方は、家族みんなでほっこり笑顔になれる時間を過ごしてみてくださいね。
株式会社オギノパン（本社工場直売店）
住所：神奈川県相模原市緑区長竹2841
取材、文、撮影・編集部
