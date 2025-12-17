一触即発とはこのことだ。さる12月6日、中国軍の戦闘機が航空自衛隊の戦闘機に向けて、レーダーを照射した。ミサイル発射の一歩手前とも取れる行為で、狼藉ぶりも甚だしい。諸外国の周囲でも度を越した挑発を繰り返す彼の国に、われわれはどう対処すべきか。

【実際の写真】自衛隊戦闘機に「レーダー照射」した“中国軍機”

よほどの緊急事態ということだろう。12月7日の午前2時過ぎ、小泉進次郎防衛相（44）が、中国の戦闘機による「レーダー照射」について、臨時で記者会見を開いた。多忙な大臣が異例の“深夜会見”を実施するまでの経緯を、防衛省担当記者が振り返る。

「ことの発端は5日、中国軍の空母『遼寧』が沖縄本島の北西側の海に姿を現したことです。ミサイル駆逐艦3隻を伴いながら空母は南東にかじを切り、翌6日には沖縄本島と宮古島の間をくぐり抜けるようにして、太平洋に進出しました。7日までに遼寧からは約100回も、戦闘機やヘリの発着艦が確認されています」

習近平国家主席

日本近海でのこうした動きに対し、航空自衛隊は領空侵犯を警戒して戦闘機「F-15」を那覇基地からスクランブル（緊急発進）させた。この“イーグル”の異名で知られる航空自衛隊の主力戦闘機に対して、くだんのレーダー照射が行われたのは、6日16時過ぎ、沖縄本島の南東側でのことだった。

「F-15が感知したのは、遼寧を発艦した中国軍の戦闘機J-15から発されたレーダーでした。約3分間、断続的に照射され、さらに18時半〜19時ごろにかけての30分間でも、同様の照射があった。両機は互いに目視できない距離で飛行しており、F-15はその後も任務を続行したそうです」（同）

それから10時間も経ないうちに前述の会見が開かれた理由を、元空将で麗澤大学特別教授の織田邦男氏が解説する。

「戦闘機のレーダーには2種類のモードがあり、一つは相手の位置をつかむための捜索用、もう一つは火器管制用といって、ミサイルや射撃の狙いを定める“ロックオン”用のものです。火器管制用のモードは相手の高度や速度が正確に分かるので、敵機の情報や性能を把握するのにも使えます。そうした情報収集のためだけに、火器管制用モードを使用することも珍しくありません。ただ、今回はそれが2回にわたり執拗（しつよう）に照射された。単なる情報収集を超えて、ミサイル発射の威嚇に取れるものだったのです」

厚顔無恥

F-15のパイロットからすれば、こめかみに銃口を押し付けられたような状態だったというのだ。小泉大臣は会見で遺憾の意を表明し、政府は外務と防衛の双ルートで抗議や再発防止の申し入れを行った。また、高市早苗首相も「極めて残念」とのコメントを出している。その一方で、レーダーが捜索用か火器管制用か、日本政府は依然として明らかにしていない。軍事ジャーナリストの潮匡人氏が、状況を分析する。

「深夜に会見まで開いたということは、十中八九、日本側は火器管制用だと分かっているのでしょう。例えば2018年に韓国海軍からレーダーを照射された際には、はっきり火器管制用と日本側が発表しました。韓国側は反論しましたが、防衛省は火器管制用だと分かる証拠を公表し、突き付けたのです。今回も同様に、証拠を提示して中国側の反論を否定すべく、準備をしているのかもしれません」

中国側はというと、レーダーはあくまで「捜索用」としつつ、日本側が軍事活動を妨害したとの立場を取る。中国外務省の報道官は8日の会見で「（中国側に）罪をなすりつけて国際社会をミスリードさせている」とまで述べた。ちなみにレーダー照射があった6日には、南シナ海でも中国船が100隻以上、停泊しているのが確認された。さらに一部の船団は警戒していたフィリピンの航空機に、熱と光を発する「フレア」を放ったという発表が比当局からなされたのだ。まさに厚顔無恥というほかあるまい。

“ちょっと脅してやろう”という気持ちがあった可能性

こうした中国軍の無法な振る舞いは、今に始まったことではない。今年6月にはJ-15が海上自衛隊の哨戒機に異常接近する出来事があったほか、7月にはドイツ軍機が中国軍艦からレーザー照射を受けたと、独外務省が発表している。また、10月にはオーストラリア軍の哨戒機の近くで中国軍機がフレアを発射したとして、豪国防省が強く中国を非難した。

小泉大臣は7日、そのオーストラリアのマールズ副首相兼国防相と会談し、中国の行動抑止のためにも連携を強化する方針を確認した。先の織田氏は、緊急の記者会見から会談に至るまでのこうした素早い流れを評価している。

「中国軍では末端が功を焦って独断専行で行動するということが、間々あります。最終的にパイロットの現場判断になる空中では、特に起こりやすい。今回は暗くなる時間帯のことで、レーダーを使い相手機の位置を把握するのは、当然といえば当然。ただミサイル発射準備とも取れる今回のやり方はマナー違反ですし、中国側のパイロットに“ちょっと脅してやろう”という気持ちがあった可能性は否定できない。大臣クラスが騒げば、中国共産党中央にも騒動の話が届き、現場を統制しようという動きが出てくることもあり得る。迅速に小泉大臣が会見したのは正解でした」

それで現場の狼藉が収まるというなら、日本側の対応にも意味はあるだろう。しかし中国側の“トップ判断”だった場合、事情は深刻になる。先月の高市首相の「存立危機事態」発言から日中関係が冷え込んでいる現在、明確な中国側の“嫌がらせ”として、こうした行為が継続される恐れも捨てきれないという。

前出の潮氏が言う。

「中国軍の活動は、もちろん台湾有事を見込んでのことです。太平洋上に展開した空母と、中国本土からの攻撃とで、台湾を挟み撃ちのように攻める可能性が指摘されています。そして空母を展開するには、今回のように沖縄本島と宮古島の間を通過せざるをえない。日本の戦力とも接近するこの海峡で、もし日本の領空を侵せば、自衛隊が動く。その時を想定したけん制だったのかもしれません」

中国国民の不満

険悪な日中関係を抜きにしても、中国側には日本を挑発する理由があると語るのは、東京大学大学院総合文化研究科教授の阿古智子氏だ。

「中国の国内事情を見てみると、失業率が高く、不動産価格も上向かないなど不況に直面しています。厳格な言論統制も相まって、国民には不満がたまっている。それが党への批判につながらないように、台湾問題など“外”に国民の関心を向ける必要があります。今回のことも『日本が軍国主義に傾いている』という主張を広めるのに使おうとするでしょう。中国の一方的な主張で、日本に非があると見られることのないように、日本側は民主主義と法の支配の価値基準、事実に基づいて、国際社会に対してしっかりと説明責任を果たすべきです」

駐日中国大使館は7日、Xで「台湾問題で火遊びをする者は、必ずや自らを焼き滅ぼすことになる」と日本語で投稿した。“火遊び”をしているのはどちらか、これを機に政府はハッキリさせておくべきだろう。

「週刊新潮」2025年12月18日号 掲載