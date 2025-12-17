公開6時間で「いいね」が4.9万、リポストが7100以上

小泉進次郎防衛大臣は2025年12月16日、自身の公式Xで1枚の使い古された手袋の写真を公開し、大きな注目を集めています。

【写真】これがSNSで注目集めた「冷静・厳格！」入り手袋です

この手袋は、先日行われた内倉浩昭統合幕僚長の記者会見で触れられたもので、手の甲の部分には「冷静・厳格！」という手書きの文字が書き込まれています。

小泉大臣は、この手袋を「実際に統幕長が持ってきてくれました」と紹介。中国軍機から30分間にわたる断続的なレーダー照射という極めて危険な状況に置かれながらも、「冷静」「厳格」を心がけて任務を粛々と遂行した自衛官に対し、「改めて誇りに思います」と深い敬意を表しました。

投稿の中で小泉氏は、現在さまざまな情報が氾濫している状況に触れつつも、「今回の事案の問題の本質は、30分にわたるレーダー照射が断続的に行われたこと」であると断言。この事実から目を逸らそうとする周囲の試みに同調することなく、今後も冷静かつ厳格に対応していく方針を強調しています。

公開された手袋の写真は、過酷な現場で任務にあたる隊員の日常と、緊迫した瞬間のリアルを象徴するものとしてSNS上でも大きな反響を呼んでいます。

当該投稿に対してXでは「内倉統幕長の手袋のエピソード、実に象徴的で素晴らしいです」「手袋の字があまりにリアルで……鳥肌が止まりません」「このような発信はぜひ英語でも中国語でも大いにやっていただきたい。」「自衛隊の皆様には頭が下がります」など、さまざまなコメントが相次いでいます。

なお、小泉防衛大臣による今回のポスト（投稿）、公開からわずか6時間で「いいね」が4.9万、リポストが7100以上、表示が89.6万件と、極めて大きな反響を呼んでいます。