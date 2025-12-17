「完璧な移籍先」日本代表MF所属のイングランド古豪に日本人ストライカー獲得待望論！「今季の欧州で最多得点を挙げている」
田中碧が所属するリーズは、チャンスの数をゴールに生かせていないとも評される。当然、前線強化の必要が取りざたされるのも不思議ではない。
１月のマーケットに向け、関心が報じられたひとりが、マンチェスター・ユナイテッドのヨシュア・ジルクゼーだ。プレミアリーグで３得点だった１年目の昨季に続き、今季もここまで９試合出場で１得点。常に去就が騒がれている。
ただ、リーズ専門サイト『MOT Leeds News』は12月15日、ジルクゼーはリーズに興味がないとの報道があり、ユナイテッドとの関係からも獲得は現実的ではないと指摘。一方で、噂にあがったフェイエノールトの上田綺世は補強の候補になり得るとの見解を示した。
同メディアは「バイエルンのハリー・ケインと並び、今季の欧州でリーグ最多得点を挙げているひとりのウエダにとって、リーズは完璧な移籍先と評されている」と報じた。
「それによって評価額が数百万ユーロ増えることになるだろうが、来月のマーケットでプレミアリーグのクラブにとって獲得可能な選手であるのは確かだ」
「ドミニク・キャルバート＝ルーウィンが得点をあげていることで、新FW獲得は数週間前ほど必須ではなくなっている。だが、現状で安心する余裕はリーズにない。複数の理由から、リーズが狙うべき選手がジルクゼーでないことは、すでにかなり明確だ」
今季のエールディビジで18得点と、圧倒的な得点力を見せている上田は、この冬の去就が騒がしくなっている。オファーには事欠かないだろう。田中との代表コンビが実現する可能性があるなら興味深い。ただ、ワールドカップを控えるなか、シーズン途中の移籍はリスクもともなうだけに、身の振り方が注目されるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
１月のマーケットに向け、関心が報じられたひとりが、マンチェスター・ユナイテッドのヨシュア・ジルクゼーだ。プレミアリーグで３得点だった１年目の昨季に続き、今季もここまで９試合出場で１得点。常に去就が騒がれている。
ただ、リーズ専門サイト『MOT Leeds News』は12月15日、ジルクゼーはリーズに興味がないとの報道があり、ユナイテッドとの関係からも獲得は現実的ではないと指摘。一方で、噂にあがったフェイエノールトの上田綺世は補強の候補になり得るとの見解を示した。
同メディアは「バイエルンのハリー・ケインと並び、今季の欧州でリーグ最多得点を挙げているひとりのウエダにとって、リーズは完璧な移籍先と評されている」と報じた。
「ドミニク・キャルバート＝ルーウィンが得点をあげていることで、新FW獲得は数週間前ほど必須ではなくなっている。だが、現状で安心する余裕はリーズにない。複数の理由から、リーズが狙うべき選手がジルクゼーでないことは、すでにかなり明確だ」
今季のエールディビジで18得点と、圧倒的な得点力を見せている上田は、この冬の去就が騒がしくなっている。オファーには事欠かないだろう。田中との代表コンビが実現する可能性があるなら興味深い。ただ、ワールドカップを控えるなか、シーズン途中の移籍はリスクもともなうだけに、身の振り方が注目されるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】