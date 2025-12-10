【きょうから】マクドナルド、グラコロ史上初の試み 第2弾「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」12・17発売
日本マクドナルドはきょう17日から、グラコロ第2弾の新商品「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を期間限定で販売する。「グラコロ」の販売開始から33年目を迎える今年、グラコロ史上初の試みとして2回に分けて新商品を展開する。
【動画】多部未華子が“ほおばり”、グラコロ新CM
第2弾として販売する「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」は、「グラコロ」に、ビーフの旨みたっぷりの濃厚なデミソースと、パルメザンチーズのコクやトリュフの芳醇な香り（トリュフ香料を使用）が特長のタルタルソースを合わせた、食べ応えのある期間限定商品。外はサクサク、中はトロトロでクリーミーなグラタンコロッケのおいしさを引き立てる、今年だけの商品となる。
16日から放映の新TVCMでは、第1弾に引き続き多部未華子が出演し、グラコロの魅力を伝える。年末にさしかかり、グラコロの食べ納めを考えて名残惜しい表情の多部の元に、後輩が新しいグラコロ「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を持って登場。思わぬサプライズにうれしい笑顔で新商品を頬張りながら、今年1年をねぎらう多部からのメッセージも注目される。
