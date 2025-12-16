MLBロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（30）が12月、AP通信の「年間男子アスリート・オブ・ザ・イヤー」に選出されたことが、球団公式Instagramで伝えられた。投稿では、大谷の特別ビジュアルとともに4度目の受賞を報告。野球界では最多となる受賞回数で、世界的アスリートとしての評価を改めて示している。

同賞は、その年に最も顕著な活躍を見せた男性アスリートに贈られるもの。大谷はドジャース移籍後も安定したパフォーマンスを続け、名実ともにスポーツ界のトップランナーとして存在感を放ってきた。公開されたビジュアルには、バットを肩に担いだ大谷の姿を中心に、プレー中の躍動感あるカットが組み合わされている。落ち着いた色調の中で金色の文字が際立ち、静かな表情からは積み重ねてきた結果への自信が感じられる。世界を舞台に戦う選手としての現在地を、端的に伝える構成となっている。

【画像】受賞を伝える大谷翔平の特別ビジュアル（画像はLos Angeles Dodgers公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「受賞おめでとうございます 素晴らしいです 素敵です」「大谷くん、おめでとうございます 貴方の目指す先の景色を、同じ時代に見ることができることに感謝します」「世界アスリートで4度の受賞者はこれまでは3人だとか！ タイガー•ウッズに名を連ねるとは凄い！！ 世界一になっちゃってください！！」「努力がちゃんと評価されることって、とっても嬉しい！」といった称賛の声が寄せられている。