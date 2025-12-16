元プロ野球選手の矢野燿大（57）が12月11日、Instagramを更新。元ヤクルトスワローズ監督の高津臣吾（57）とのツーショットを投稿した。

「今季までヤクルトの監督をしていた高津と、古田さんの「フルタの方程式」イベントで再会してきました」と投稿されたのは、高津がアロハポーズ、矢野がサムズアップをしてカメラに向かってほほ笑むツーショット。「フルタの方程式」は元プロ野球選手の古田敦也（60）のYouTubeチャンネル。

【画像】矢野燿大と高津臣吾のツーショット（画像は矢野燿大 Instagramより引用）

矢野は「実はこの2人、大学の全日本の頃からの長～い付き合い」「プロでは選手として何度も対戦して、そして気づけば監督同士でも対戦して…と、なんだか不思議な縁です」と高津との関係を振り返り、「皆さんの中には“ヤクルト戦で言い合ってた2人”のイメージが強い方もいるかもしれませんね でもプライベートでは同級生としていつも楽しく話してます」と、今回のイベントでも楽しい時間を過ごしたことを報告した。

この投稿にはInstagramユーザーから「素敵です」「監督時代はバチバチ感がありましたが…いやぁぁぁ素敵です」「神々しすぎてどうして良いか分からないんですけど…」「仕事中バチバチでもプライベートは仲良しって大人だな～」「サインの件で高津さんとの言い合い…懐かしいです」といったコメントが寄せられた。