Happyくじ『ズートピア2』発売決定、賞品ラインナップ公開

毎回ハズレなしの豪華賞品が必ず当たるHappyくじより、大ヒット上映中の映画『ズートピア2』が登場だ。

注目アイテムは、A賞『ズートピア2』ポスターフィギュア。ティザーポスターを再現したニック&ジュディ、新キャラクターのゲイリーのフィギュア。最後のくじを引いた方が手に入れられるLast賞には、劇中のシーンを再現した「タキシード『ニック』フィギュア」が登場。どちらも20cm超えのBIGサイズで迫力満点だ。

B賞～D賞には、ニック&ジュディが劇中で着用しているアロハシャツやキャップといったファッションアイテムがラインアップ。実際に着用しても、お部屋に飾っても、ニックとジュディを身近に感じられる。

また、お馴染みのニック、ジュディに加え、今作の注目キャラクター・パウバートを立体化したF賞のラバーマスコットキーホルダーや、フォトプロップスにもなるE賞のアクリルスタンドプロップスなど、ファン心をくすぐるアイテムが多数ラインアップ。早速、賞品ラインナップを見ていこう。

A賞 『ズートピア2』ポスターフィギュア【全1種】

全高(約):21cm。ニック・ジュディ、ゲイリーが登場するティザーポスターを立体化。

B賞 アロハシャツ【全1種】

サイズ:フリー。映画『ズートピア2』でニックが着用するアロハシャツ。

C賞 バケットハット【全1種】

サイズ:フリー。映画『ズートピア2』でニックが着用するバケットハットをモチーフにしたデザイン。

D賞 キャップ【全1種】

サイズ:フリー。映画『ズートピア2』でジュディが着用するキャップをモチーフにしたデザイン。

E賞 トートバック【全2種】

サイズ:約H40×W36cm。ズートピアのキャラクターたちと一緒にお出かけ。新キャラ「ゲイリー」のカバンをイメージしたデザインも登場。

F賞 ラバーマスコットキーホルダー【全4種】

サイズ:全高約7.5～8cm。『ズートピア2』のキャラクターたちがデフォルメになって立体化お気に入りのカバンなどにつけて、お出かけもワクワク。

G賞 アクリルスタンドプロップス【全6種】

サイズ:約H105✕W140mm。フォトプロップスにして一緒に写真も撮れる。飾っても一緒に出かけても楽しいアクリルスタンド。

H賞 マルチケース【全7種】

サイズ:約H120×W80mm。小物入れにぴったりなマルチケース持ち運びに便利なカラビナ付き。

I賞 缶ミラー【全5種】

サイズ:約Φ75mm。キャラクターたちと一緒に楽しく身だしなみチェック。

J賞 ジッパーバッグセット【全6種】

サイズ(大):約W240×H190mm、サイズ(中):約W190×H150mm、サイズ(小):約W155×H120mm。普段使いしやすい大・中・小サイズの3枚がセットになったジッパーバッグセット。

K賞 ステッカーセット【全8種】

サイズ(プリクラ風):約H148×W50mm、サイズ(ダイカット):約80mm角内。1種につき5枚セット。話題のプリクラ風シールが登場。スマホの裏に挟むなど、さまざまな用途で楽しめる。

Last賞 タキシード『ニック』 フィギュア【全1種】

全高(約):26cm。『ズートピア2』の劇中に登場するタキシード姿の『ニック』がフィギュアに。

Happyくじ『ズートピア2』は1回790円（税込）2025年12月19日(金)より発売予定。セブン-イレブン・イトーヨーカドー・ゆめタウンにて。