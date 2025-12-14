インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、コンビニやスーパーなどで販売されているせんべいを対象に「市販のせんべい」人気ランキングを投票で募っています。2025年12月11日時点で集まった2762票でのランキングを紹介します。

【画像】意外な「せんべい」もランクイン？ TOP10を全部見る！

2位は「塩味」のせんべい

3位は「歌舞伎揚」（天乃屋）でした。回答者からは「食べ出したら止まらなくなります」「食感がよく、しょうゆの甘酸っぱさが癖になる飽きない味」「揚げているので食べ応えもあり、ついつい食べちゃう味は、老若男女好まれるのかなと思います」といった声が寄せられていました。

2位には「手塩屋」（亀田製菓）がランクイン。「しっかり塩味が効いているし、食べ応えがある食感がすごくいいと思います」「1枚食べるともう1枚食べたくなる」「包装になっていますが、何枚でも食べられるので、あっという間になくなってしまいます」などのコメントが見られました。

そして、1位は「味しらべ」（岩塚製菓）でした。「甘じょっぱい味が大好きで、サイズも大きすぎず食べやすい」「口当たりも軽いので、飽きないところがいいです」「食べた瞬間に口の中で、ジュワっと砂糖が広がり、ザクザクとしたかみ応えが最高に合います」などの回答が集まっていました。