金曜22時。女友達の樹里と二人で食事をしていると、LINEの通知が入った。



― 昌也：由梨ちゃん、お疲れ！この前の約束、来週土曜とかでどうだろう？



私は長押しでLINEの内容をチェックし、さっとスマホを裏返す。



「由梨、どうしたの？返信していいからね」





樹里の気遣いに感謝しながらも、私は大きく首を横に振りながらため息をついた。「大丈夫、ありがとう。あのさ…前に一緒に食事した、昌也さんって覚えてる？」「うん、もちろん。あの背の高いイケメンでしょ？」「そうそう！！彼なんだけどさ…」そして私は、前回の昌也とのデートの一部始終を樹里に話してみた。すると、樹里も私とまったく同じような反応を示した。「うわっっ！無理！その男、本当に無理！キモい！！」「だよね？なんでそんなことするんだろう。もっとスマートにデートすればいいのにね」そう女子二人で盛り上がるほど、昌也とのデートはNGだらけだった…。A1：本来なら、2軒目も押さえておくべきだった。



昌也と出会ったのは、別の食事会で出会った勇輝が開催した食事会だった。私は樹里をその食事会に連れて行ったのだけれど、昌也を一目見た瞬間に、「タイプ！」と思ってしまった。



「由梨ちゃんは、どういう人がタイプなの？」

「私は身長が高くて、どちらかというとガッチリしている感じの人がタイプです」



昌也の身長は、180cm以上は確実にあると思う。それに顔もかっこいい。



だから思わず本当のタイプを言ってしまったのだけれど、昌也も昌也で、嬉しいことを言ってくる。



「昌也さんは、どういう人がタイプですか？」

「僕は可愛らしい子かな。愛嬌があって、笑顔が素敵な子が好きだな」



私はどちらかというと身長が低く、“可愛い”と言われることが多い。昌也が私に配慮しながら言ってくれたことは明白だった。



― お互いタイプってこと…？



そう思うと、俄然やる気になってくる。



気合が入った一次会は大いに盛り上がり、気がつけば食事も終わって時刻は22時半になっていた。



「この後、どうしますか？」



勇輝の問いに、私と樹里は顔を見合わせる。



「私たちは、まだ飲めますよ。ね、由梨？」

「うん。私も明日は休みだから、まだ全然大丈夫」



楽しくなければ即解散だけれど、今日は楽しい。だからまだまだいれるし、時間は一旦忘れようと思う。



すると、昌也が意外な提案をしてきた。



「本当に？じゃあ…よければ、僕の家で飲み直す？」

「え、いいんですか？」

「うん、もちろん。お酒もたくさんあるし、一旦みんなで移動する？」



正直、この提案は意外だった。でも家に行けば大体の年収もわかるし、どういう暮らしをしているか、他に女性の影がないか…など一気にわかる。それに今日はみんなといる。



「じゃあ…お邪魔します」



こうして、みんなで昌也の家で飲み直すことになった。



「ごめん、ちょっと散らかってるけど…どうぞ」



そう案内されて入った昌也の家は、恵比寿駅からとても近く、小綺麗にされていた。しかしたくさん、キッチンの所にお酒が並んでいる。



「何がいい？何でもあるよ。ビール、酎ハイ、あとはウイスキーに…」

「昌也さんのお家、バーみたい」

「僕の家に人が来ることが多いから、いつの間にか増えていって」

「へ〜。結構、人が来るんですか？」

「そうだね。家で飲むのが好きで」



この発言を聞いて、私は少しだけ「ん？」と思った。



― この人、結構家に人を連れ込んでいるのかな。



でも今日みたいに友達同士かもしれないし、それに男性だけの飲みも、昌也の場合は多そうだ。彼の言葉を信じるならば、一人で家にいる時もお酒を飲むタイプの人なのかもしれない。



だから特に突っ込まず、私たちは楽しく家飲みをスタートした。



「由梨ちゃん、酎ハイとかにする？ウイスキーと炭酸水があるから、ハイボールとかもできるけど」

「ワインとかないですよね？じゃあ…せっかくだから、ハイボールを頂こうかな」



結局この後もみんなで色んな話をし、24時過ぎに解散となった。



そしてこの翌日、昌也からデートに誘われた。

A2：家に誘導しようという魂胆が見え見えで気持ち悪い。



昌也との初デート、彼は恵比寿にある和食屋さんを予約してくれていた。しかし、私はお店のリンクが送られてきた時点で、何となく嫌な予感がした。



― また恵比寿…？



しかも、微妙に彼の家に近い。



「まさか、また家に呼ぶつもり？いや、違うよね…。たまたまお気に入りのお店かもしれないし」



そう気を取り直して、私は彼とのデートへ行くことにした。しかしデートをしていくうちに、「やっぱり違う」と思うことになる。



昌也が予約してくれていたのは、とっても素敵なお店だった。落ち着いた雰囲気で、客層も良い。



「由梨ちゃん、何飲む？ビール？」

「どうしようかな…ワインあるなら、グラスで頂こうかな」

「ワイン、好きなの？」

「はい！この前も1軒目で実はずっと飲んでいたんですよ」

「それは気が付かなかった…」



そんな会話をしていると、昌也は急に私の年齢を聞いてきた。



「女性に年齢を聞くのは失礼だと重々承知しているけど…由梨ちゃんって、今何歳だっけ？」

「私は32歳です。昌也さんは？」

「僕は今34歳で、来年の1月で35歳になるよ。だから、ほぼ由梨ちゃんと同世代だね」

「本当ですね。昌也さん、ご結婚は…？」

「一度もしたことないんだよね。由梨ちゃんは独身だよね？」

「はい、もちろん独身です。結構本気で結婚したいんですけどね〜なかなか出会いがなくて」

「たくさんいそうなのに！意外だね。由梨ちゃんとか、いい奥さんになりそうだけどな」



何げなく放った昌也の一言に、私はどう反応すべきなのだろう。



男性は、誰に対してもこういうことを言うのだろうか。それとも特別な人にしか、言わないのだろうか。



「昌也さんは、結婚願望はあるんですか？」

「もちろん。いい人がいたら、今すぐにでも結婚したいくらい。むしろ、付き合うとかもいらないかなと思って。ゼロ日婚でもいいかなって思っているよ」



― なるほど、結婚願望はあるんだ。



これは大きなプラスだ。しかし少し昌也に気持ちが傾きかけた瞬間、彼は一気に興醒めすることを言ってきた。



「この後どうしようか。前みたいにうちで飲み直してもいいし…」



― はぁ…。やっぱり目的はそっちか。



どうして、初デートでこんなにもわかりやすい行動をするんだろう。もう少し上手に、下心は隠せないのだろうか。



「昌也さん、ワガママ言ってもいいですか？私、ワインが飲みたくて」

「そっかそっか。ごめん、ワイン買っておけば良かった。今日は家にワインがないな…」



違う、そうじゃない。家にワインがあるとかないとか、どうでもいい。



「じゃあまた今度にしましょう！」

「そうしよう！じゃあさ、次回ワインを買っておくから、僕の家でご飯作るとかどう？」

「私、ワイン持って行きますよ」

「ありがとう」



ひたすら終着地点を家にしようとするその行為が、大間違いだ。



初デートでここまでわかりやすく下心を出されると、女性は急速に冷めていく。



せっかくあった可能性も、ゼロどころかマイナスになることを、教えてあげたくなるくらいだ。



この発言をされた時点で、私の中で、彼は“完全にナシ”になった。



「由梨ちゃんと一緒にいると、楽しいな」

「私もです。こんなにデートで笑ったの、久しぶりかもです」

「もうさ、このまま行ったら僕たち付き合っちゃいそうだね」



もう二度と会うことのない昌也に対して、別にどう思われてもいい。だから適当に話を合わせてみる。



「本当ですね〜」

「次のデート、楽しみにしてるね」

「私もです」



― この人、焦りすぎ。むしろ私って、そんな軽い女に見えるってこと？



余裕がない上に下心も見え見え…そんな男性、「もう一度会いたい♡」なんて思うわけがない。



それに軽視されているようにも感じるし、失礼だと思う。



年齢を聞いてきて、結婚願望をちらつかせるあたりも「家に誘導するための、ただの口説き文句？」とも思い始めた。



積極的なのはいいけど、昌也の積極性は完全に見当違い。だから私は、たった一度のデート以降、連絡を返すのをやめた。



