アニプレックスより、2026年8月に発売予定の1/7スケールフィギュア「Fate/Grand Order 水妃モルガン」。こちらは、同社が運営するロールプレイングゲーム「Fate/Grand Order」に登場するサーヴァント「モルガン」を立体化したものだ。

今回は、モルガンが水着姿になった「水妃モルガン」の姿で再現されている。フィギュア本体の出来映えも素晴らしく、それに加えてボリューム感のある装備品も付属しておりゴージャスな仕上がりだ。角度を変えるたびに新たな発見があり、いつまでも眺めていたくなるような魅力がある。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約260mmだ

真剣なまなざしで、こちらを見つめているような表情をした水妃モルガン。長い髪はまるで九尾のように体を取り囲むような形で伸びている。この髪の色もユニークで、白や青いところもあれば、グラデーションが掛かっているところもあり、見た目も美しい。

紺色の大きな瞳と、きゅっと閉じた口元など、キャラクターの特徴もよく捉えられている。また、頭に付けられた花の髪飾りや、髪の色に合わせた青いリボンなど、かなり細かく作り込まれている印象だ。

この表情が素晴らしい

髪型も複雑だ

アクセサリー類も多数つけられている

全体的にゴージャスなスタイルになっていることからついつい忘れがちだが、こちらの水妃モルガンが身につけているのは水着である。白と金色を基調とした色合いで、そこから多数の紐のような布が伸びているようなスタイルになっており、どちらかというとファンタジックな神官のような姿にも見える。

胸元だけ見るとビキニっぽい

体のラインがよくわかる

腕の部分は変わったデザインになっている

下半身部分は前が大きく開いているためわかりにくいが、背中側は腰のあたりからマントのように布が大きく広がっている。脚を交差して今にも歩き出しそうなポーズになっており、その分美しさも際立って見える。太ももにアクセサリーがつけられた白くて細い脚も、かなり艶めかしい。

少々布の面積が多め!?

白い脚が綺麗だ

足元は裸足だ

こちらの「Fate/Grand Order 水妃モルガン」は、あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示されていたデコマスだ。残念ながら12月上旬で予約の受付は締め切られてしまったお店が多く、この記事が掲載されるタイミングではすでに購入することはできない可能性が高いので注意しよう。

【フォトギャラリー】

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT