「めるる」こと女優の生見愛瑠（23）が13日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演。1年間、別の芸名で活動していた過去を明かした。

パーソナリティーの麒麟・川島明から「15歳の時に花椿（はなつばき）という芸名で活動していた時期がある」と話題を振られ、「私、実は“めるる”じゃなくて“花椿”だったんですよ、1年間だけ」と笑いながら明かした。

めるるは2017年から約1年、エンタメ動画配信を目的とした“ユーチューバーユニット”「東京フジヤマ芸者団」の初期メンバーとして活動。「日本っぽいダンスをして、海外の人に…」と“アーティスト”活動を振り返り、「センターでした」と懐かしんだ。

名前を言い渡された時は「ポカーンっていう。こないだ（雑誌「POPTEEN」で）“めるる”っていう称号をいただいたばっかなんですけどって思った」と当時の心境を打ち明けた。

「当時、ピコ太郎さんとか爆発的に流行って、2つの顔を持つみたいなものが流行っていたというか」と“めるる”と“花椿”の“二刀流”で活動していたことを語った。