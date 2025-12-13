¡ÚÃæ»³2R¡Û¥Û¥ê¥¨¥â¥ó½êÍ ¥¤¥Ã¥Æ¥é¥Ã¥·¥ã¥¤¤¬5ÇÏ¿Èº¹V
¡¡12·î13Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2R¡¦2ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢¸Íºê·½ÂÀµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¤¥Ã¥Æ¥é¥Ã¥·¥ã¥¤¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦ºØÆ£À¿¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£5ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥´¡¼¥Õ¥©¥¢¥Ö¥í¡¼¥¯¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¦¥¤¥ó¥Ó¥®¥Ë¥ó¥°¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦¾å¸¶ÇîÇ·¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:55.5¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç²£»³Éð»Ëµ³¾è¡¢¥æ¥Ë¥¾¥ó¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦µÆÀîÀµÃ£¡Ë¤Ï¡¢5ÃåÇÔÂà¡£
¡¡¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤ÈËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬½êÍ¤¹¤ë¥¤¥Ã¥Æ¥é¥Ã¥·¥ã¥¤¤¬¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤Æ½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ±»á¤ÏJRA½é¾¡Íø¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï2ÈÖ¼ê¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÄÉÁö¤·¤Æ¡¢³Ú¡¹È´¤±½Ð¤¹¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¶¥ÇÏ¤òÈäÏª¡£¸åÂ³¤Ë5ÇÏ¿Èº¹¤ÈÎÏ¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£10·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Ï12ÈÖ¿Íµ¤¤Ç3Ãå¤ÈÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ã¥Æ¥é¥Ã¥·¥ã¥¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼2ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ë¾å¾º¤ò¸«¤»¤Æ¡¢º£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ã¥Æ¥é¥Ã¥·¥ã¥¤¡¡2Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦ºØÆ£À¿¡Ë
Éã¡§¥ß¥¹¥Á¥ô¥£¥¢¥¹¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹
Êì¡§¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¥Î¥â¥ê
ÊìÉã¡§¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥«¥¤
ÇÏ¼ç¡§SNS¥°¥ë¡¼¥×
À¸»º¼Ô¡§Æ£ÂôËÒ¾ì