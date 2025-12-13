¡ÖÆüËÜ¤Î¾²²°¡×¤¬³°¹ñ¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥ï¥±¡¡É¦¤â¤Ã¤µ¤ê¤Î¥í¥·¥¢¿ÍÃËÀ¤¬¡ÈÂçÊÑ¿È¡É¤¹¤ëÆ°²è¤ËÈ¿¶Á
¡¡³°¹ñ¿ÍÌÜÀþ¤ÇÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥Á¥ç¥Ã¥¯TV¡¦¥Æ¥£¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 41.2Ëü¿Í¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡¢³°¹ñÃËÀ¤¬½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ÎÈþÍÆ±¡¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£³ºÅö¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¸ø³«¤Î¡ÖÈþÍÆ±¡¤¬¶ì¼ê¤ÊÄï¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î¾²²°¡×¤Ë´¶Æ°¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤!!¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆüËÜ¤Î¾²²°¡×¤Ï¥¹¥´¤¤¡ª¡¡ÂçÊÑ¿È¤·¤¿ÈþÍÆ±¡·ù¤¤¤Î¥í¥·¥¢¿ÍÃËÀ¤Î»Ñ
¡¡¡Ö¥«¥Á¥ç¥Ã¥¯TV¡¦¥Æ¥£¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ï¡¢¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Î½÷À¤Î¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó¤¬¼ç¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó¤ÏÆüËÜºß½»¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤òÆ°²è¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó¤ÎÄï¡¦¥ô¥¡¥·¥ê¤µ¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¾²²°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´ë²è¡£
¡¡¸ý¼þ¤ê¤ÎÂç¤¤ÊÉ¦¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ô¥¡¥·¥ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¶½Ì£¿¼¤¤¤è¤Í¡×¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë½Ð¤¹¡£º£²ó¡¢Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âµéÍýÍÆ¼¼¡¦¾²²°¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ðー¥Ðー ÌÜ¹õÅ¹¡×¡£¥ô¥¡¥·¥ê¤µ¤ó¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï´¢¤ê¾å¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡ÖÁ´Éô¡ÊÉ¦¤ò¡ËÄæ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢Äï¤ÎÈ±¤Ë¼«¿È¤Î¥ªー¥Àー¤ò²Ã¤¨¡¢¤ä¤ä¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤ë¥Æ¥£¥Ê¤µ¤ó¡£
¡¡»Ü½Ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¿¿´é¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Î¥ô¥¡¥·¥ê¤µ¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤ÏÈþÍÆ±¡¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Û¤¯¤í¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»Ü½Ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡Ö¤³¤Î²»³Ú¿´ÃÏ¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤È¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÏÂ³¤¯¤â¡¢¤ä¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Èà¤Î¥ªー¥Àー¤Ë±è¤Ã¤ÆÈ±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ÅÓÃæ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÉ÷¤ÇÈ±·¿¤¬Êø¤ì¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¤Í¡ª¡×¤È¡¢´é¤Ë¾Ð¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ô¥¡¥·¥ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ËÉ¦¤òÄæ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÃúÇ«¤Ê¥·¥§ー¥Ö¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¿²¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤À¤Í¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¯Àµ³Î¤ËÄæ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡×¡ÖÈà½÷¤Î¤Û¤¦¤¬ËÍ¤ÎÈ©¤Î¤³¤È¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤è¡×¤È¡¢ÂçÊÑËþÂ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤À¡£¤Ò¤²Äæ¤ê¤Ï¿Í¤ËÇ¤¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤Èà¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÊý¤Ë¤Ê¤éÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Í¡ª¡×¤È¡¢Â¿Âç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È±¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ý¼þ¤ê¤ÎÉ¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢Èà¤Ï¡Öº£ËÍ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤Í¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤º¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ËËþÂ¤·¤Æ½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Èà¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»Ñ¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¤È¤ó¤ÀÄ¶¥¤¥±¥á¥ó¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡ª¼ãÊÖ¤Ã¤¿¤·¡¢¹¤È´¤±¤¿¡ª¡×¤È¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿Èà¤ò¾Þ»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
