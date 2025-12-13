「頭の悪い人」には解けないと話題の思考トレーニング『将棋の勝敗』とは？
「AIに頼って鈍った思考力を叩き直してくれる」
と話題になっているのが、書籍『もっと頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を問うテストとして注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になった。
そのシリーズ最新作が登場。いま、全世代にウケている。「答えを知ったときの驚きがすごい！」「家族で夢中になってます！」と反響を得ている同書から、「頭のいい人」だけが解ける問題を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
AI時代に衰えた“考える力”を叩き直す1問
AIって、本当に便利ですよね。
でも、その便利さの裏で、こんな声もささやかれています。
「AIに頼りすぎると、思考力が落ちる」
実際、AIに頼るほど“思考のサボり癖”が確実に進むと言われています。
そこでいま、ビジネスパーソンの間で密かに話題になっているのが、「論理的思考問題」です。
知識や複雑な計算を必要とせず、「考える力」のみが問われる問題が、「思考力を取り戻すためのトレーニング」として注目されています。
1問、紹介しましょう。
あなたの思考力はどうでしょうか。
さっそく試してみてください。
「将棋の勝敗」
A,B,C,Dの4人が将棋をした。
お互いにかならず1回は対戦し、相手によっては2回対戦した人もいる。
その結果は、以下のとおり。
A：1勝2敗
B：3勝0敗
C：0勝4敗
D：？
さて、Dは何勝何敗だった？
イラスト：ハザマチヒロ
――『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（35ページ）より
お。なんか簡単そうですね。すぐ解けるなこれは。
えーと、Aが1勝2敗で、Bが3勝0敗で……はいはいなるほどね。
なるほどね、うん。
なるほど。
うーん……あれ、どうやって考えればいいんだ。
最初のとっかかりは何だろう？
次のページで正解をお伝えします。
じっくり考えてみてから、進んでください。