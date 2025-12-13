「AIに頼って鈍った思考力を叩き直してくれる」

と話題になっているのが、書籍 『もっと頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を問うテストとして注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になった。

そのシリーズ最新作が登場。いま、全世代にウケている。「答えを知ったときの驚きがすごい！」「家族で夢中になってます！」と反響を得ている同書から、「頭のいい人」だけが解ける問題を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AI時代に衰えた“考える力”を叩き直す1問

AIって、本当に便利ですよね。

でも、その便利さの裏で、こんな声もささやかれています。

「AIに頼りすぎると、思考力が落ちる」

実際、AIに頼るほど“思考のサボり癖”が確実に進むと言われています。

そこでいま、ビジネスパーソンの間で密かに話題になっているのが、「論理的思考問題」です。

知識や複雑な計算を必要とせず、「考える力」のみが問われる問題が、「思考力を取り戻すためのトレーニング」として注目されています。

1問、紹介しましょう。

あなたの思考力はどうでしょうか。

さっそく試してみてください。

「将棋の勝敗」 A,B,C,Dの4人が将棋をした。

お互いにかならず1回は対戦し、相手によっては2回対戦した人もいる。

その結果は、以下のとおり。 A：1勝2敗 B：3勝0敗 C：0勝4敗 D：？ さて、Dは何勝何敗だった？ イラスト：ハザマチヒロ

――『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（35ページ）より

お。なんか簡単そうですね。すぐ解けるなこれは。

えーと、Aが1勝2敗で、Bが3勝0敗で……はいはいなるほどね。

なるほどね、うん。

なるほど。

うーん……あれ、どうやって考えればいいんだ。

最初のとっかかりは何だろう？

次のページで正解をお伝えします。

じっくり考えてみてから、進んでください。

