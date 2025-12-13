『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』より

「AIに頼って鈍った思考力を叩き直してくれる」
と話題になっているのが、書籍『もっと頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を問うテストとして注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になった。
そのシリーズ最新作が登場。いま、全世代にウケている。「答えを知ったときの驚きがすごい！」「家族で夢中になってます！」と反響を得ている同書から、「頭のいい人」だけが解ける問題を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AI時代に衰えた“考える力”を叩き直す1問

　AIって、本当に便利ですよね。

　でも、その便利さの裏で、こんな声もささやかれています。

「AIに頼りすぎると、思考力が落ちる」

　実際、AIに頼るほど“思考のサボり癖”が確実に進むと言われています。

　そこでいま、ビジネスパーソンの間で密かに話題になっているのが、「論理的思考問題」です。

　知識や複雑な計算を必要とせず、「考える力」のみが問われる問題が、「思考力を取り戻すためのトレーニング」として注目されています。

　1問、紹介しましょう。

　あなたの思考力はどうでしょうか。
　さっそく試してみてください。

将棋の勝敗」

A,B,C,Dの4人が将棋をした。
お互いにかならず1回は対戦し、相手によっては2回対戦した人もいる。
その結果は、以下のとおり。

A：1勝2敗

B：3勝0敗

C：0勝4敗

D：？

さて、Dは何勝何敗だった？

イラスト：ハザマチヒロ
――『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（35ページ）より

　お。なんか簡単そうですね。すぐ解けるなこれは。

　えーと、Aが1勝2敗で、Bが3勝0敗で……はいはいなるほどね。

　なるほどね、うん。

　なるほど

　うーん……あれ、どうやって考えればいいんだ。

　最初のとっかかりは何だろう？

　次のページで正解をお伝えします。

　じっくり考えてみてから、進んでください。

