政府の物価高対策で富山市は、食料品スーパーなどが発行するプレミアム付き商品券などに対し、費用を補助すると発表しました。商品券のプレミアム率は20％とする方針です。また、魚津市はデジタルのプレミアム商品券を販売する方針のほか、小矢部市はコメの引換券を、入善町は商品券の配布を検討しています。



富山市は物価高騰の生活者支援として、プレミアム付き商品券の発行や、キャッシュレス決済のポイント還元を行う市内の食料品スーパーなどに、補助金を交付する事業を12月補正予算案に計上しました。





プレミアム率は20パーセントとしていて、プレミアム分や印刷費など、1店舗あたり最大2200万円を補助します。政府は、自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」を拡充し、おこめ券やプレミアム商品券、電子クーポンなどの活用を促して価格高騰に対応する方針です。富山市はこの交付金を活用します。来年3月中旬からの実施を予定していて、事業費は13億2100万円余りです。このほか魚津市は1万円分のチャージで1万3千円分が使える、デジタルのプレミアム付き商品券を2万5000セット販売する事業を盛り込んだ予算案を、きょうの議会に提出しました。1回目の販売は来年2月中旬を予定し、購入者は抽選になるということです。また、小矢部市では独自のコメの引換券を、入善町では食料品や生活用品に使える商品券の配布を検討しています。一方、このほかの11の市町村は検討段階で「未定」としています