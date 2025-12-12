日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の公式SNSにて、第9話に出演した市川実日子と目黒蓮（Snow Man）のオフショットが公開され、話題を集めている。

目黒蓮『ザ・ロイヤルファミリー』オフショット

■ブルーのセットアップをまとい笑顔でピースする目黒蓮

Xで公開された写真で目黒が着ているのは、落ち着いたトーンのブルーのセットアップ。ほどよくラフな素材感で、かちっとしすぎない“抜け感”のあるスタイルに仕上がっている。インナーには淡いクリーム色のシャツを合わせ、柔らかな色味で統一した上品なコーディネートだ。

ヘアはナチュラルに整えられた黒髪。前髪を下ろし、サイドに柔らかな動きをつけたスタイルで、落ち着いた装いとも好相性。優しい眼差しが際立つ仕上がりになっている。

化石が並ぶスペースで、赤チェック柄のシャツに白衣を羽織った市川とともに、頭上に大きく手を伸ばしてピース。無邪気な笑顔と相まって、まるで少年のような自然体の魅力があふれている。

■Instagramでは別カット公開！

Instagramでは別カットも公開され、市川が顔の前でダブルピース、目黒は前にかがんでピースする遊び心あふれるショットに。ふたりの和やかな空気感が伝わる1枚となっている。

SNSでは「ふたりともかわいい」「なんてお茶目な2ショット」「このふたりの空気感好き」「笑顔100点」「このシーンめっちゃ好き」「少年みたい」といった声が続々と寄せられている。

