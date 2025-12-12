【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信

「The Game Awards 2025」にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用フライトシューティング「ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE」が発表された。2026年に発売を予定。詳細は追って記載する。

「エスコン」こと「エースコンバット」シリーズは、バンダイナムコエンターテインメントが手掛けるフライトシューティングゲーム。今年で初代の発売から30周年を迎える。前作「ACE COMBAT 7：SKIES UNKNOWN」は2019年に発売されたタイトルとなっており、新作の情報が長らく待たれていたが、ナンバリング最新作のリリースがついに決定した。

公開されたトレーラーは進化したグラフィックスを確認できる映像になっており、飛行シーンや登場キャラクターたちの姿もチェックできる。

【THE GAME AWARDS 2025: Official 4K60FPS Livestream (Today - 7:30p ET / 4:30p PT / 12:30a GMT)】