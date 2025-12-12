FCSBvsフェイエノールト 試合記録
【ELリーグフェーズ第6節】(アレーナ・ナツィオナラ)
FCSB 4-3(前半1-2)フェイエノールト
<得点者>
[F]S. Ngezana(11分)、M. Toma(54分)、ママドゥ ティアム(86分)、F. Tănase(90分+5)
[フ]キャスパー・テングステット(41分)、クインテン・ティンバー(44分)、レオ・ザウアー(51分)
<警告>
[F]M. Lixandru(48分)、F. Tănase(73分)
[フ]アネル・アフメドジッチ(72分)
観衆:22,857人
