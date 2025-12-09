「第77回阪神JF」（14日、阪神）に出走するアルテミスS2着のミツカネベネラが、津村を背に木曜追いを行った。美浦Wコースで、先行するサトミノマロン（6歳2勝クラス）を目標にする形で、6F88秒6〜1F12秒6。ラストだけ軽く伸ばし、併入した。管理する鈴木伸師が「1週前にしっかりやって、当週は速い時計は出しません」と予告した通りの“柔らか仕上げ”だった。

手綱を取った津村は「気持ち良く走れていました。テンションの高さはありますが、メンコも工夫していく予定なので、あとはレース前にテンションが収まってくれれば。カイバは食べているし、体が増えているのもいい方に出ると思います」と好感触を伝えた。

師匠・鈴木伸師の管理馬でG1に挑むのは、23年朝日杯FS（サトミノキラリ＝6着）以来2度目。「フリーになった後もずっとお世話になってきたし、恩返しできれば。獲れるものなら獲りたいです。前走と比べても動きは上がっています。雨予報？ヨーイドンになるよりも、タフな競馬の方がこの馬には向きます。雨が降れば、よりチャンスは広がると思う」と、師匠とのタッグG1制覇に燃えていた。